Финансы
ТАСССечин считает возможной глобальную валютную войну
Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
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Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Гаджеты
Складной смартфон Huawei Mate X выйдет в Китае 15 ноября
RuNews24.ru вчера в 10:54
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Экономика
Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила 1 млрд рублей
До конца года компания планирует увеличить вдвое выручку в сравнении с прошлым годом, когда она составила 1,9 млрд руб. В сентябре Delivery Club впервые преодолел отметку 3 млн доставленных заказов, следует из материалов Mail.ru Group.
Коммерсантъ 02:23
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Экономика
Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Документ, внесенный правительством, предполагает, что следующие три года будут профицитными.
Вести.Финанс 22 октября в 23:40
Армия и оружие
США оставят небольшое число военных в нефтеносных районах Сирии
Небольшое количество американских военных останется в нефтеносных районах Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
News.ru вчера в 12:13
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 22 октября в 11:11
Происшествия
На Кузбассе медведь задрал охотника
«Вести Кузбасс» сообщают, что в Топкинском районе Кемеровской области в лесу обнаружено тело 62-летнего мужчины, на которого напал хищник.
ГЛАС.RU 00:00
Армия и оружие
Курды-террористы отошли на 32 километра от границы Сирии и Турции
Курды-террористы из отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) отошли на 32 километра от границы Сирии и Турции в соответствии с положениями сочинского меморандума.
ФАН 08:25
Технологии
Сотрудники Google обвинили компанию в слежке
Сотрудники компании Google заявили, что руководство использует специальную программу для контроля за ними.
Полит.ру 08:42
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Политика
Медведев потребовал от единороссов не идти на выборы самовыдвиженцами
Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику, когда кандидаты от «Единой России» идут на выборы в качестве самовыдвиженцев, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Армия и оружие
В НАТО отметили прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии
НАТО констатирует улучшение ситуации на севере Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 08:14
Происшествия
Грузия экстрадировала в Россию хакера
Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Единоборства
Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова трусом
РИА Новости 08:00
Автоспорт
Квят заработал очко благодаря дисквалификации пилотов Renault
Motorsport.com Россия вчера в 16:55
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU вчера в 08:57
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на школьниц под Курском
Следователи возбудили уголовное дело после нападения неизвестного с ножом на двух 15-летних школьниц в Курской области.
Известия 06:39
Экономика
Россия предложила Всемирному банку исправить рейтинг Doing Business
Россия предложила усовершенствовать методику ранжирования, заявил ТАСС исполнительный директор Всемирного банка от России Роман Маршавин.
РБК 08:40
Политика
Окружение Зеленского в Японии «порвало» соцсети
Пользователи соцсетей оставляют довольно много негодующих отзывов и шуток под видео.
Deita.ru вчера в 22:30
Кино
Стивен Кинг посоветовал, какие хорроры смотреть на Хэллоуин
РИА Новости вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Джонни Депп согласился на требования Эмбер Херд в суде
Актер Джонни Депп согласился на предложение своей экс-супруги Эмбер Херд в суде.
Актуальные Новости 04:38