Экономика

ТАССТАСССечин считает возможной глобальную валютную войну

Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
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Сечин усомнился в перспективности электромобилей

РИА Новости07:25

Сечин предупредил об угрозе глобальной валютной войны и мировой рецессии

РБК07:08

Сечин считает возможной глобальную валютную войну

ТАСС06:09

Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию

RT на русском07:55

США могут начать глобальную валютную войну, чтобы «сделать Америку великой» - Сечин

Царьград07:43

Глава «Роснефти» назвал препятствия для распространения электромобилей

Rambler News Service07:16

Сечин назвал три шоковых фактора, способных вызвать мировую рецессию

Forbes08:01
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Пресс нарисовала себе Ани Лорак для съемок в клипе

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Общество

Forbes составил список богатейших женщин России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Газета.Ru 05:08
Хоккей

Ягр оценил возможность возвращения в НХЛ или КХЛ

Говоря о возможности вернуться в Национальную или Континентальную хоккейные лиги, в которых ранее выступал, Ягр отметил, что уже «недостаточно быстрый».
Известия 22 октября в 21:13
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Общество

Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Шоу-бизнес

Редкий случай: Сергей Лазарев показал обоих детей

На фотографии Сергей держит своих обоих детей на руках. Видно, что Лазарев искренне счастлив рядом со своими наследниками.
Bimru.ru 05:43
Происшествия

В Британии нашли грузовик с 39 трупами

МонаВиста вчера в 10:39
Политика

На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы

На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:58
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Происшествия

Мосгорсуд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения до нового года

Вести.Ru 07:50
Гаджеты

Huawei объявила старт продаж складного смартфона Mate X

Вести.Хайтек вчера в 06:04
Общество

«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Общество

В Сбербанке прокомментировали сообщения СМИ об утечке данных клиентов

В Сбербанке опровергли сообщения СМИ об утечке персональных данных клиентов, пояснив, что ни в самом банке, ни в его дочерних компаниях ничего подобного не было.
RT на русском 07:56
Общество

В Испании эксгумировали останки диктатора Франко

Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в базилике в Долине Павших близ Мадрида.
RT на русском 06:55
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Армия и оружие

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Политика

AP: Зеленский пытался избежать давления Трампа еще до инаугурации

Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 19:53
Политика

Минкомсвязь назвала законным использование Telegram в России

Блокировка мессенджера Telegram не означает запрет на его использование, заявил «РИА Новости» замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
РБК 02:17
Общество

Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером

Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда 00:38
Общество

За 10 дней работы камер на ЗСД выписано больше 15 тысяч штрафов

Сотрудники Управления ГИБДД по Петербургу и области рассказали о первых итогах работы камер видеофиксации нарушений, которые с 14 октября заработали на Западном скоростном диаметре (ЗСД).
Петербургский дневник 05:13
Музыка

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Известный российский певец и поэт Александр Розенбаум в эфире развлекательной программы на одном из федеральных каналов перепел песню Ольги Бузовой "Водица".
VSE42.RU вчера в 04:55
Армия и оружие

МИД сообщил об отходе курдских отрядов от турецкой границы

Интерфакс 06:03
Единоборства

Макгрегор объявил о возвращении

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве заявил, что вернется в октагон 18 января.
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Общество

Дом книги в Москве отказался продавать журнал со Сталиным на обложке

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Общество

Украину признали самой бедной страной в Европе

Самая большая покупательская способность оказалась у жителей Лихтенштейна — 67 тыс. 550 евро на душу населения.
Говорит Москва вчера в 10:58
Армия и оружие

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Кино

Киану Ривз и Шарлиз Терон стали персонажами известной компьютерной игры

Тренд на привлечение голливудских актеров в игровую индустрию набирает обороты - одну из главных ролей в вышедшей недавно Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint "исполнил" Джон Бернтал, в ноябре состоится релиз Death Stranding c Норманом Ридусом, а в следующем году в Cyberpunk 2077 игроки смогут взаимодействовать с интерактивным Киану Ривзом.
Российская газета вчера в 10:11
Общество

Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям

В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Lenta.ru 07:11
Космос

Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества

Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
ГЛАС.RU вчера в 05:04
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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