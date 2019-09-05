Энергетика
ТАСС«Роснефть» предлагает Японии 15 проектов в нефтегазе и нефтехимии
"Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах по разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии. Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе круглого стола с представителями японского бизнеса на Восточном экономическом форуме.
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«Роснефть» и Агентство природных ресурсов и энергетики Японии готовы сотрудничать
ФедералПрессвчера в 23:23
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:20, Вашингтон
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Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20
Известия вчера в 19:58
Общество
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Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru вчера в 04:03
Политика
Парламент Британии отверг законопроект Джонсона о досрочных выборах
Премьер-министр Борис Джонсон предложил провести внеочередные парламентские выборы, после того как Палата общин приняла законопроект о переносе Brexit с 31 октября на другую дату, если не удастся заключить соглашение с Брюсселем.
Говорит Москва вчера в 17:11
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В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
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Экс-нападающий «Рубина» Жонатас находится в Москве
Sportbox.RU вчера в 13:39
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Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
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РЕН ТВ 00:30
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В смартфонах обнаружили уязвимость для фишинговых атак
В смартфонах обнаружили уязвимость для фишинговых атак Израильская компания Check Point обнаружила уязвимость смартфонов на платформе Android для фишинговых СМС-атак.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Общество
Греф предложил избавиться от экзаменов
Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Известия вчера в 23:47
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
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Глушаков: друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами
Чемпионат вчера в 16:50
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Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Компания Apple готовит новую бюджетную модель iPhone. Источники в корпорации заявили, что смартфон выйдет весной 2020 года.
KudaGo вчера в 11:25
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Lenta.ru вчера в 12:16
Политика
Собчак прибыла в Киев и нарвалась на вопрос "Чей Крым?"
Экс-кандидат в президенты России, известная телеведущая Ксения Собчака прибыла в Киев, где дала интервью журналистам радио «НВ».
Военное обозрение 00:31
Технологии
Linux Mint 19.3 получит поддержку дисплеев высокого разрешения
Новинка выйдет до конца года и получит ряд улучшений и обновлённых компонентов. news.softpedia.com Как заявил руководитель проекта Linux Mint Клемент Лефевр (Clement Lefebvre), новый релиз ОС запланирован к Рождеству.
3DNews 01:08
Политика
Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru вчера в 21:49
Наука
Обнаружены следы животного возрастом более 500 миллионов лет
В ущельях Янцзы в южном Китае ученые обнаружили окаменелости червеобразного животного, жившего от 551 до 539 миллионов лет назад.
Ин-спейс.ру вчера в 13:00
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
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Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Происшествия
Число погибших при взрыве на фабрике в Индии достигло 20
По меньшей мере 20 человек погибли, а 12 получили травмы в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники в городе Батала на севере Индии.
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Армия и оружие
Авианосец «Шарль де Голль» проходит техобслуживание после дальнего похода
Авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» поставлен на техническое обслуживание после дальнего похода.
Военное обозрение 01:12
Футбол
Майкл Оуэн: «Капелло нанес катастрофический урон как моей карьере, так и английскому футболу»
Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что назначение главным тренером национальной команды Фабио Капелло нанесло ущерб как его карьере, так и английскому футболу.
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Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
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Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»
Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Политика
Депутаты Европарламента призвали Украину не выдавать России обвиняемого в крушении MH17 Цемаха
Накануне сообщалось, что Нидерланды потребовали от Украины не выдавать России похищенного спецслужбами страны из ДНР «подозреваемого» по делу о крушении Boeing МН17 в Донбассе ополченца Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 16:07
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru вчера в 11:50
Интернет
419 млн номеров телефонов пользователей Facebook утекли в сеть
На открытом сервере, не защищённом паролем, содержалось более 419 миллионов записей по нескольким базам данных пользователей из разных стран.
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