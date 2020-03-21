Цены на нефть скорректируются в течение полугода, к концу 2020 года могут вернуться к уровню $60 за баррель. Такое мнение выразил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года

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