Энергетика

ТАССТАСССечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года

Цены на нефть скорректируются в течение полугода, к концу 2020 года могут вернуться к уровню $60 за баррель. Такое мнение выразил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Белоусов ожидает роста цен на нефть до $35–40

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Что случилось этой ночью: суббота, 21 марта

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Сечин назвал причины обвала рынка нефти

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ТАССвчера в 16:34

Сечин: к концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель

Вести.Ruвчера в 19:00
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Комментарии

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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин показал, что получил в подарок на 29-летие, которое отпраздновал в четверг, 19 марта.
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ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
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Аршавин в эфире «Матч ТВ» рассказал, кому поможет приостановка Тинькофф РПЛ

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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