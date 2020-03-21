Энергетика

LentaChel.ruLentaChel.ruРост цен на нефть до 60 долларов за баррель прогнозирует Сечин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что к концу 2020 года нефть вернется к цене в 60 долларов за баррель. С начала марта цены на нефть снизились почти вдвое. Майские фьючерсы на Brent в пятницу на торгах котировались в районе 27-30 долларов за баррель.
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Время Белковского: Станислав Белковский

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Коммерсантъ21 марта в 00:00
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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