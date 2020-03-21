Энергетика
LentaChel.ruРост цен на нефть до 60 долларов за баррель прогнозирует Сечин
Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что к концу 2020 года нефть вернется к цене в 60 долларов за баррель. С начала марта цены на нефть снизились почти вдвое. Майские фьючерсы на Brent в пятницу на торгах котировались в районе 27-30 долларов за баррель.
Читать в источнике
Оценить1,9K
Подробнее о событии
Показать все источники
Сечин: к концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель
Вести.Ru20 марта в 19:00
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Комментарии
Культура
Транссибирский фестиваль в Новосибирске собрал сотни гостей
Транссибирский арт-фестиваль прошел в Новосибирске с урезанной концертной программой.
Общество
Мишустин пообещал ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением коронавируса.
Финансы
ЦБ продал валюту на 13,7 млрд долларов
ЦБ РФ в рамках мер по снижению волатильности продал на рынке валюту на 13,7 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Политика
Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Авто
Skoda назвала российские цены на новый Skoda Rapid
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на новый Skoda Rapid.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов вернулся из США из-за коронавируса
Команда российского бойца смешанных боевых искусств прилетела в Россию в полном составе.
Общество
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Авто
В России подорожали некоторые модели Kia
Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Происшествия
В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты
Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Политика
Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом
Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Происшествия
Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
Футбол
Хавбек «Манчестер Сити» заявил, что карантин нужно было вводить раньше
Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко заявил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции карантин в Великобритании нужно было вводить раньше.
Общество
В Башкирии закрывают все бассейны и кинотеатры
Вторая мера – закрываются все бассейны и кинотеатры.
Здоровье
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Общество
Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля
Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Экономика
ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Общество
В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Великобритании грозит рецессия из-за вспышки коронавируса
Закрытие предприятий и магазинов из-за вспышки коронавируса приведет к рецессии в Великобритании в этом году, прогнозирует KPMG.
Общество
Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
Футбол
Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
Общество
«Почта России» приостановила прием посылок в ряд стран
«Почта России» прекратила прием международных отправлений в страны, которые временно приостановили обработку международной корреспонденции, передает в понедельник РИА Новости.