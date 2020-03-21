Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что к концу 2020 года нефть вернется к цене в 60 долларов за баррель. С начала марта цены на нефть снизились почти вдвое. Майские фьючерсы на Brent в пятницу на торгах котировались в районе 27-30 долларов за баррель.

Рост цен на нефть до 60 долларов за баррель прогнозирует Сечин

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