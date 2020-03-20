Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Читать в источнике
Комментировать131
Игорь Сечин
Посмотрите, что происходило в течение этих трех лет нашего участия в соглашении ОПЕК+. Бурными темпами росла нефтяная промышленность США, которая вышла на первое место в мире по производству нефти. Такого не было никогда.
— Игорь СечинТАСС 16:03

Подробнее о событии

Сечин рассказал о факторах, влияющих на рынок нефти

Вести.Ru16:45

Сечин назвал влияние политических факторов на рынок нефти преобладающим

Известия10:28

Сечин прогнозирует стоимость нефти на уровне $60

Коммерсантъ16:52

Сечин считает, что текущие цены на нефть не драматичны

ТАСС16:34

Сечин назвал причины кризиса на рынке нефти

РИА Новости16:04

Сечин назвал условие для роста цен на нефть до $60 за баррель в этом году

РБК17:15

Сечин заявил о влиянии политики на нефтяной рынок

РЕН ТВ09:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 17:27, Ашберн

Комментарии

Футбол

«Бавария» готовит трансфер Хаверца из «Байера»

Эксперт портала Transfermarkt Николо Скира на своей странице в твиттере сообщил, что мюнхенская Бавария собирается приобрести 20-летнего атакующего полузащитника Байера и сборной Германии Кая Хаверца.
Советский спорт 15:23
Игры

В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom

Игромания.ру 12:53
Общество

На Украине число случаев коронавируса возросло до 29

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29.
Известия 15:26
Здоровье

ВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время от вируса страдают все: пожилые в возрасте от 65 лет, а также молодежь, люди в возрасте до 50 лет.
РИА Новости 13:56
Музыка

Пухляш из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения

News.ru вчера в 10:44
Футбол

Нападающий «Вест Бромвича» подхватил коронавирус

Форвард английского «Вест Бромвича» Чарли Остин заразился коронавирусом.
ProstoProSport 15:10
Музыка

Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями

Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
РИА Новости 16:34
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Кино

Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

Фильм "Заражение" (Contagion) стал самой просматриваемой в интернете картиной за последние недели.
Москва 24 18 марта в 21:23
Авто

Kia представил новый Kia Sorento

Компания KIA поделилась новыми подробностями европейской версии нового автомобиля KIA Sorento. По умолчанию новый Sorento переднеприводный.
Piter.tv 18 марта в 15:16
Общество

В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 16:16
Общество

Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
RT на русском 12:25
Происшествия

В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом

РИАМО вчера в 04:10
Общество

В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Газета.Ru 09:28
Экономика

Россияне потратили 80 млрд рублей за неделю на стихийные покупки

В России в период 7–13 марта объем покупок возрос на 8,4% по сравнению с предыдущей неделей.
Коммерсантъ 16:59
Экономика

Банк России отказался идти по пути США и раздавать деньги населению

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не видит смысла в прямых инвестициях, то есть раздаче денег населению на фоне нынешних проблем в экономике.
Lenta.ru 13:05
Хоккей

Дегтярев раскритиковал хоккеиста «Колорадо» Задорова за слова о России

РИА Новости 09:32
Общество

Росавиация сообщила о готовящейся эвакуации россиян из семи стран

Наиболее сложная ситуация с выездом российских граждан на родину сложилась в семи странах, туристов эвакуируют в ближайшие три дня.
Известия 15:07
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com 09:03
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Футбол

Луценко ответил обвинившему российские власти Хёведесу

Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко ответил защитнику «Локомотива» Бенедикту Хёведесу, который заявил, что в России скрывают реальное число заболевших коронавирусом.
Metaratings 13:34
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 16:52
Происшествия

В общежитии Московского университета пищевых производств возник пожар

РИА Новости 16:24
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Политика

США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:16
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Газета.Ru 16:45
Армия и оружие

В США показали симуляцию уничтожения комплексов С-400 и «Тополь-М»

Поставщик оружия для Минобороны США — компания Lockheed Martin Corp — выпустил ролик-симуляцию уничтожения российских боевых систем С-400 и «Тополь-М», пишет Defence Blog.
Rambler News Service вчера в 05:00
Спорт

Брянский лыжник Большунов рассказал Урганту о своих тренировках

Гостем популярной передачи «Вечерний Ургант» стал брянский лыжник Александр Большунов.
Мглинские вести 04:12
Общество

Шведское СМИ назвало пандемию коронавируса третьей мировой войной

Шведский журналист Ханс Вольфганг Микаэль Ханссон опубликовал в издании Aftonbladet статью, в которой назвал пандемию коронавируса Третьей мировой войной «против невидимого врага».
Что происходит 10:10
Энергетика

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 06:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное