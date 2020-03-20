Энергетика
РИА НовостиСечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Посмотрите, что происходило в течение этих трех лет нашего участия в соглашении ОПЕК+. Бурными темпами росла нефтяная промышленность США, которая вышла на первое место в мире по производству нефти. Такого не было никогда.
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Комментарии
Футбол
«Бавария» готовит трансфер Хаверца из «Байера»
Эксперт портала Transfermarkt Николо Скира на своей странице в твиттере сообщил, что мюнхенская Бавария собирается приобрести 20-летнего атакующего полузащитника Байера и сборной Германии Кая Хаверца.
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В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom
Общество
На Украине число случаев коронавируса возросло до 29
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29.
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ВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса
Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время от вируса страдают все: пожилые в возрасте от 65 лет, а также молодежь, люди в возрасте до 50 лет.
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Пухляш из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения
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Нападающий «Вест Бромвича» подхватил коронавирус
Форвард английского «Вест Бромвича» Чарли Остин заразился коронавирусом.
Музыка
Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями
Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Кино
Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире
Фильм "Заражение" (Contagion) стал самой просматриваемой в интернете картиной за последние недели.
Авто
Kia представил новый Kia Sorento
Компания KIA поделилась новыми подробностями европейской версии нового автомобиля KIA Sorento. По умолчанию новый Sorento переднеприводный.
Общество
В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
Происшествия
В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом
Общество
В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Экономика
Россияне потратили 80 млрд рублей за неделю на стихийные покупки
В России в период 7–13 марта объем покупок возрос на 8,4% по сравнению с предыдущей неделей.
Экономика
Банк России отказался идти по пути США и раздавать деньги населению
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не видит смысла в прямых инвестициях, то есть раздаче денег населению на фоне нынешних проблем в экономике.
Общество
Росавиация сообщила о готовящейся эвакуации россиян из семи стран
Наиболее сложная ситуация с выездом российских граждан на родину сложилась в семи странах, туристов эвакуируют в ближайшие три дня.
Здоровье
Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Футбол
Луценко ответил обвинившему российские власти Хёведесу
Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко ответил защитнику «Локомотива» Бенедикту Хёведесу, который заявил, что в России скрывают реальное число заболевших коронавирусом.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Армия и оружие
В США показали симуляцию уничтожения комплексов С-400 и «Тополь-М»
Поставщик оружия для Минобороны США — компания Lockheed Martin Corp — выпустил ролик-симуляцию уничтожения российских боевых систем С-400 и «Тополь-М», пишет Defence Blog.
Спорт
Брянский лыжник Большунов рассказал Урганту о своих тренировках
Гостем популярной передачи «Вечерний Ургант» стал брянский лыжник Александр Большунов.
Общество
Шведское СМИ назвало пандемию коронавируса третьей мировой войной
Шведский журналист Ханс Вольфганг Микаэль Ханссон опубликовал в издании Aftonbladet статью, в которой назвал пандемию коронавируса Третьей мировой войной «против невидимого врага».
Энергетика
Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.