Посмотрите, что происходило в течение этих трех лет нашего участия в соглашении ОПЕК+. Бурными темпами росла нефтяная промышленность США, которая вышла на первое место в мире по производству нефти. Такого не было никогда.

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Футбол «Бавария» готовит трансфер Хаверца из «Байера» Эксперт портала Transfermarkt Николо Скира на своей странице в твиттере сообщил, что мюнхенская Бавария собирается приобрести 20-летнего атакующего полузащитника Байера и сборной Германии Кая Хаверца.

Здоровье ВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время от вируса страдают все: пожилые в возрасте от 65 лет, а также молодежь, люди в возрасте до 50 лет.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Авто Kia представил новый Kia Sorento Компания KIA поделилась новыми подробностями европейской версии нового автомобиля KIA Sorento. По умолчанию новый Sorento переднеприводный.

Общество Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.

Здоровье Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Футбол Луценко ответил обвинившему российские власти Хёведесу Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко ответил защитнику «Локомотива» Бенедикту Хёведесу, который заявил, что в России скрывают реальное число заболевших коронавирусом.

Политика США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.