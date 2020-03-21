Наши операционные затраты позволяют нам достаточно долго работать в этом режиме. Ресурсная база даже без проведения дополнительных инвестиций в геологоразведку позволяет 22 года добывать, не снижая объемов добычи.

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Армия и оружие КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря Северная Корея в субботу запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

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