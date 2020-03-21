Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Игорь Сечин
Наши операционные затраты позволяют нам достаточно долго работать в этом режиме. Ресурсная база даже без проведения дополнительных инвестиций в геологоразведку позволяет 22 года добывать, не снижая объемов добычи.
— Игорь СечинВзгляд.ру 16:27

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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