Энергетика
РИА НовостиСечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Наши операционные затраты позволяют нам достаточно долго работать в этом режиме. Ресурсная база даже без проведения дополнительных инвестиций в геологоразведку позволяет 22 года добывать, не снижая объемов добычи.
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Комментарии
Музыка
Группе Little Big не дадут выступить с UNO на «Евровидении». Придется писать новую песню
Группа Little Big не сможет выступить на «Евровидении» в 2021 году с песней UNO.
Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея в субботу запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.
Энергетика
Федун назвал цены на нефть катастрофическими
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун в интервью РБК назвал ситуацию на нефтяном рынке катастрофической.
Технологии
В России изобрели дистанционный термометр для смартфона
Российские эксперты научились измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров с помощью смартфона.
Общество
Определен один из главных очагов коронавируса в Европе
Горнолыжный курорт в австрийском Тироле стал одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе, пишет Der Spiegel.
Общество
«Победа» вывезла всех своих пассажиров из Черногории в Россию
Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» сообщила, что все пассажиры-россияне, которых она ранее перевезла в Черногорию, возвращены обратно на родину.
Технологии
Глава Valve высказался по поводу конкуренции Steam и Epic Game Store
Вашингтон, 20 марта 2020, 23:26 — REGNUM Генеральный директор компании Valve Гейб Ньюэлл во время интервью журналистам заявил, что все лишь выиграют от конкуренции сервисов Steam и Epic Games Store.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Гаджеты
Появился график выхода тестовой и стабильной версий MIUI 12
Новая информация указывает на предполагаемый график запуска MIUI 12.
Политика
В США предупредили об опасности попыток изоляции России
Американский политолог Алекс Живич призвал США прекратить попытки организовать международную изоляцию России для избежания возрождения китайско-российского военного союза.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Энергетика
Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель
«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
Гаджеты
Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos
Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Общество
На Украине выявили три новых случая заражения коронавирусом
Число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 29, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве
Новая любовница Прохора Шаляпина приобрела в Москве четыре квартиры общей стоимостью более 70 миллионов рублей.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Шоу-бизнес
Асмус опубликовала откровенное фото топлес в Instagram
Российская актриса Кристина Асмус решила порадовать своих подписчиков в Instagram. Девушка выложила в социальную сеть пикантное фото топлес.
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
Политика
ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК РФ утвердил порядок организации общероссийского голосования по поправке в конституцию, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в пятницу.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Экономика
ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса
Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Общество
В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.