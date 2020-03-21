Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Время Белковского: Станислав Белковский

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ТАСС20 марта в 16:34

Сечин прогнозирует рост цен на нефть до $60 к концу 2020 года

RT на русском20 марта в 16:23

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

РИА Новости20 марта в 16:03
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