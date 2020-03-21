Энергетика

ForbesForbesСечин назвал условие роста цен на нефть до $60 в этом году

По мнению Сечина, рынок «откорректируется» настолько быстро, что изменения будут видны уже в течение полугода. «К концу года, я предполагаю, что цена может вырасти и вернуться на уровень до $60, если будут процессы продолжаться, выход будет сланцевой нефти с рынка», — добавил он.
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Время Белковского: Станислав Белковский

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ТАСС20 марта в 16:34

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RT на русском20 марта в 16:23

Главные новости к утру 21 марта

Коммерсантъвчера в 00:00
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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