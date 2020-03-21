Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Читать в источнике
Комментировать1,3K

Подробнее о событии

Сечин назвал причины обвала рынка нефти

Известиявчера в 17:50

Главные новости к утру 21 марта

Коммерсантъ00:00

Сечин: к концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель

Вести.Ruвчера в 19:00

Что случилось этой ночью: суббота, 21 марта

Интерфакс01:30

Сечин назвал условие для роста цен на нефть до $60 за баррель в этом году

РБКвчера в 17:15

Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года

ТАССвчера в 16:34

Сечин назвал причины кризиса на рынке нефти

РИА Новостивчера в 16:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 04:22, Ашберн

Комментарии

Происшествия

На Дмитровском алюминиевом заводе в Подмосковье сгорел склад

REGNUM 03:52
Здоровье

Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина

В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Газета.Ru 19 марта в 18:19
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Гаджеты

Nokia представила смартфон Nokia 8.3 5G

Известная компания HMD Global официально представила новый смартфон под названием Nokia 8.3 5G.
Rusargument вчера в 09:09
Общество

Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса

«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в ведомстве.
RT на русском 03:29
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Здоровье

Пандемия коронавируса 2020: актуальная информация на 19 марта

Сколько людей погибли в мире, сколько выздоровели, общее количество зараженных - вся актуальная информация о коронавирусе по состоянию на 19 марта на страницах «Вечерний курьер».
Вечерний курьер 19 марта в 05:54
Футбол

«Китайский Марадона» заразился коронавирусом

Полузащитник испанского «Эспаньола» У Лэй заразился коронавирусом.
Lenta.ru 03:20
Общество

Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения.
РБК вчера в 19:14
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 19 марта в 07:37
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru вчера в 06:56
Политика

Власти Украины предупредили о 600 тысячах жертв от коронавируса

Замглавы МВД Украины предупредил при этом, что если на Украине заразится 10 миллионов человек, то жертвами коронавируса могут стать 500-600 тысяч жителей страны.
Lenta.ru 03:36
Политика

Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Российская газета вчера в 04:55
Политика

Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего Россию в распространении ложных сведений о коронавирусе нового типа.
Газета.Ru вчера в 23:16
Экономика

ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила против прямой поддержки россиян наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:21
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 16:52
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Экономика

МВФ: мировая экономика справится с последствиями пандемии

Мировая экономика сможет справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.
Газета.Ru вчера в 18:48
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Газета.Ru вчера в 16:45
Общество

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
Политика Сегодня вчера в 06:48
Гаджеты

Sony рассказала, какой будет новая консоль PlayStation 5

РИАМО 19 марта в 07:09
Космос

Робот Федор оказался не нужен на МКС

Робот Федор был на МКС в августе 2019 года. Космонавт Алексей Овчинин смог включить его не сразу.
Дождь 03:59
Армия и оружие

КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японии

Известия вчера в 19:36
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
Интерфакс вчера в 18:03
Экономика

Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля

Что заставило россиян идти за кредитами Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: "На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты".
РБК вчера в 17:00
Происшествия

В Петербурге в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля.
Neva.Today 03:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное