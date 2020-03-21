Энергетика
РИА НовостиСечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Сечин: к концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель
Вести.Ruвчера в 19:00
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