Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Читать в источнике
Комментировать983

Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: суббота, 21 марта

Интерфакс01:30

Сечин назвал причины кризиса на рынке нефти

РИА Новостивчера в 16:04

Сечин: к концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель

Вести.Ruвчера в 19:00

Сечин назвал причины обвала рынка нефти

Известиявчера в 17:50

Сечин назвал условие для роста цен на нефть до $60 за баррель в этом году

РБКвчера в 17:15

Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года

ТАССвчера в 16:34

Главные новости к утру 21 марта

Коммерсантъ00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 02:50, Ашберн

Комментарии

Политика

В Италии призвали снять санкции с России на фоне пандемии COVID-19

Накануне в Германии призвали отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 23:46
Экономика

Глава Рыбного союза объяснил, как курс доллара повлияет на цену рыбы

Повышение цен на всю рыбную продукцию возможно, но не пропорционально изменению курса доллара, а с некоторым коэффициентом, заявил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, 21 марта сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 21:49
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 01:17
Политика

Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
ТАСС вчера в 07:02
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о тяжелом разводе с Гигинеишвили

Российская актриса Надежда Михалкова, дочь известного режиссера Никиты Михалкова, рассказала о тяжелом разводе со своим бывшим мужем Резо Гигинеишвили.
ФАН вчера в 05:10
Экономика

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
РБК 00:31
Шоу-бизнес

50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста

50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Актуальные Новости 18 марта в 12:12
Шоу-бизнес

Людмила Артемьева впервые после ухода из «Сватов» появилась в Сети

Людмила Артемьева после слухов об уходе из «Сватов» запостила первую запись в своем Instagram-аккаунте.
Актуальные Новости 01:55
Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

Коммерсантъ вчера в 09:21
Происшествия

Россиянин убил жену и ее родителей на глазах у детей

Житель Москвы, вооружившись ножом, напал на свою жену и ее родителей на глазах у детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 01:51
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Известия вчера в 21:49
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Энергетика

Уничтожит ли коронавирус экономику Саудовской Аравии

Цены на нефть рухнули, так как опасения по поводу быстро распространяющегося коронавируса и усиления ценовой войны отодвинули на второй план обязательства крупных экономик по реализации мер стимулирования.
Вести.Ru вчера в 15:07
Политика

Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 20:20
Общество

В России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом

В пятницу, 20 марта, стало известно, что в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:23
Финансы

Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке

Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке. Об этом упоминается в официальном сообщении организации.
Деловое.ТВ 19 марта в 04:40
Хоккей

Дегтярев раскритиковал хоккеиста «Колорадо» Задорова за слова о России

РИА Новости вчера в 09:32
Авто

Toyota рассказала, какие RAV4 приобретают россияне

Японская корпорация рассказала о том, какие именно кроссы приобретали россияне.
CarsWeek.ru вчера в 16:11
Здоровье

В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РБК 01:07
Общество

Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения.
РБК вчера в 19:14
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Авто

Volkswagen превратил классический T1 в электромобиль

Отделение Volkswagen Commercial Vehicles представило концепт e-Bulli: классический вэн T1 1966 года с электрической силовой установкой.
Motor вчера в 05:13
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика

Сергей Лавров отмечает 70-летний юбилей

Вести.Ru 00:10
Энергетика

ОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США

ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:08
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru вчера в 06:56
Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК вчера в 15:13
Экономика

NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Газета.Ru 02:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное