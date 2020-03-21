Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

РИА Новостивчера в 16:03

Главные новости к утру 21 марта

Коммерсантъ00:00

Сечин назвал условие для роста цен на нефть до $60 за баррель в этом году

РБКвчера в 17:15

Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года

ТАССвчера в 16:34

Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов

Lenta.ruвчера в 16:29

Сечин прогнозирует рост цен на нефть до $60 к концу 2020 года

RT на русскомвчера в 16:23

Что случилось этой ночью: суббота, 21 марта

Интерфакс01:30
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Комментарии

Общество

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Lenta.ru 18 марта в 18:47
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Футбол

Мальдини заразился коронавирусом

Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 16:09
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен

Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Газета.Ru 10:19
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
РБК 14:26
Политика

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Коммерсантъ 13:39
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК 15:57
Культура

Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале

КП - Рязань вчера в 11:00
Экономика

ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными по модели США

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Мой Брянск вчера в 10:16
Гаджеты

Флагманский процессор Intel Core i9-10900K автоматически разгоняется до 5,3 ГГц

Тестирование показало, что он автоматически разгоняется до 5,3 ГГц. Intel Core i9-10900K получил десять ядер с 20-ю потоками.
Актуальные Новости вчера в 04:06
Здоровье

В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом

Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Киеве, среди заболевших оказались две женщины и пять мужчин, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 14:15
Политика

В КНДР заявили о полученном письме Трампа Ким Чен Ыну

По их данным, господин Трамп «выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии».
Коммерсантъ 15:52
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Происшествия

Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве

Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РБК 11:33
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Наука

Ранняя смерть из-за обилия сахара в рационе связана с недостатком воды

Исследователи из Лондонского института медицинских наук MRC выяснили, что большое количество сахара в рационе приводит к ранней смерти, связанной с накоплением в организме мочевой кислоты, такие проблемы как ожирение и диабет также сокращают жизнь, но не являются ключевым фактором.
Вестник Кавказа вчера в 11:49
Общество

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
РБК 14:59
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com 13:18
Здоровье

Минздрав Украины: Большинство заражённых COVID-19 перенесут болезнь «на ногах»

80% инфицированных коронавирусом перенесут болезнь в лёгкой форме — многих пациентов будут тестировать на дому.
ИА Новороссия 16:15
Политика

Лукашенко предложил бросить за границей безответственных белорусов

Президент Белоруссии уверен, что власти страны не должны направлять чартеры для эвакуации безответственных соотечественников, которые выехали за рубеж, несмотря на предостережения.
ФАН 08:32
Общество

Путин назначил ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет.
BFM.ru вчера в 10:42
Общество

«Аэрофлот» приостанавливает полеты еще в 7 стран из-за коронавируса

Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса приостанавливает регулярные полеты с конца марта в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию, следует из данных на сайте авиакомпании.
ТАСС 16:10
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

В России начались испытания прототипов вакцины против коронавируса. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
РИА Стрела вчера в 03:42
Общество

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Коммерсантъ 11:24
Политика

«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США

Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.
РИА Новости 01:00
Общество

Депутат Верховной рады госпитализирован в больницу из-за коронавируса

Депутата Верховной рады Сергея Шахова госпитализировали в больницу из-за появления пневмонии на фоне коронавирусной инфекции.
Комсомольская правда 15:43
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com вчера в 09:03
Здоровье

Британские медики назвали необычный признак заражения коронавирусом

Полная или частичная потеря обоняния может быть еще одним симптомом заражения новым типом коронавируса, говорится в материале Британской ассоциации оториноларингологии (ENT).
РИА Новости 12:58
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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