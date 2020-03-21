Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Общество Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.

Экономика NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису "Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства", - пишет NYT.

Общество Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд По числу жертв эпидемии коронавируса Италия побила суточный рекорд: за последние сутки 19 марта от COVID-19 умерли 427 человек.

Общество Поклонская рассказала о самоизоляции семьи и кота из-за коронавируса Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, комментируя ситуацию с коронавирусом, призвала россиян придерживаться самоизоляции и сообщила, что у нее "вся семья на самоизоляции, и даже кот".

Происшествия Педофил развращал детей в примерочной магазина в Петербурге Сообщается, что инженер-геодезист с разницей в год напал на девочек в примерочной магазина одежды ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте и совершил в их отношении развратные действия.

Общество Лавров рассказал о начале своей карьеры дипломата Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», как началась его карьера дипломата в посольстве СССР на Шри-Ланке, где он проработал с 1972 по 1976 год.

Шоу-бизнес Яна Рудковская выпустила коллекцию масок Яна Рудковская покупает в аптеке готовые маски японского производства. К ним она прикрепляет камелии от бренда Chanel.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Общество Генпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.».