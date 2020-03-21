Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Что случилось этой ночью: суббота, 21 марта

Интерфакс01:30

Главные новости к утру 21 марта

Коммерсантъ00:00

Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года

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Сечин назвал причины обвала рынка нефти

Известиявчера в 17:50

Сечин назвал условие для роста цен на нефть до $60 за баррель в этом году

РБКвчера в 17:15

Сечин: к концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель

Вести.Ruвчера в 19:00

Сечин назвал причины кризиса на рынке нефти

РИА Новостивчера в 16:04
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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