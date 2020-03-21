Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Политика Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом, однако ни сам Пенс, ни президент Дональд Трамп не имели близких контактов с этим человеком.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество На Украине выявили 41 случай заражения коронавирусом Киев, 21 марта 2020, 03:27 — REGNUM 41 человек заразился коронавирусом нового типа на Украине после выявления двух новых случаев заболевания, 20 марта сообщает украинский минздрав.

Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Экономика Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.

Здоровье ВОЗ призывает отказаться от курения и алкоголя из-за коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рекомендует отказаться от алкоголя и курения во время пандемии коронавируса нового типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление гендиректора ВОЗ на брифинге.

Здоровье Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.