Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Сечин: концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель

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Сечин назвал причины обвала рынка нефти

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Сечин прогнозирует стоимость нефти на уровне $60

Коммерсантъ16:52

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Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года

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РИА Новости16:04

Сечин заявил о влиянии политики на нефтяной рынок

РЕН ТВ09:49
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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