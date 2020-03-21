Энергетика
РИА НовостиСечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Комментарии
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу
Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса COVID-2019.
Политика
Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом
Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом, однако ни сам Пенс, ни президент Дональд Трамп не имели близких контактов с этим человеком.
Армия и оружие
КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японии
КНДР 21 марта произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Южной Кореи.
Космос
Россия может «застолбить» участок успешной посадкой станции «Луна-27»
Успешная посадка станции «Луна-27» может «закрепить» за Россией выгодный район у Южного полюса естественного спутника Земли.
Политика
Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
На Украине выявили 41 случай заражения коронавирусом
Киев, 21 марта 2020, 03:27 — REGNUM 41 человек заразился коронавирусом нового типа на Украине после выявления двух новых случаев заболевания, 20 марта сообщает украинский минздрав.
Футбол
Думбия не исключил возможности возвращения в ЦСКА
Фигурное катание
Болельщиков возмутило поведение Загитовой, открывающей дверь ногой
Болельщики возмутились поведением олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая показала, как открывает дверь на каток в «Хрустальном» ногой.
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Происшествия
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован 321 человек
Женщина в отпуске побывала во Франции. Всего в стационаре находится 321 пациент, в том числе 18 детей.
Футбол
Нападающий «Вест Бромвича» Остин заразился коронавирусом
30-летний форвард "Вест Бромвича" Чарльз Остин подцепил коронавирус, информирует The Sun.
Армия и оружие
Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Происшествия
При взрыве газа в многоэтажке в Перми погиб человек
В Перми в пятиэтажном многоквартирном доме произошли хлопок газа и пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
Общество
Назван снижающий риск заражения вирусами продукт
Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
ВОЗ призывает отказаться от курения и алкоголя из-за коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рекомендует отказаться от алкоголя и курения во время пандемии коронавируса нового типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление гендиректора ВОЗ на брифинге.
Общество
Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Авто
Сборку Chevrolet Niva протестировали на конвейере АвтоВАЗа
На АвтоВАЗе протестировали сборку Chevrolet Niva.
Финансы
Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля
Озвучены главные ожидания от курса рубля до середины апреля.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии
Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.