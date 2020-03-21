Энергетика
РИА НовостиСечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Думбия не исключил возможности возвращения в ЦСКА
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253 за последние сутки.
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Экономика
NYT сообщила о стрессоустойчивости экономики России к кризису
В статье говорится, что Россия «далека от краха», так как вступает в кризис со значительными финансовыми резервами, ее крупные компании практически свободны от долгов, и страна практически самодостаточна в плане сельского хозяйства.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Экономика
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Кино
«Соник в кино» стал самой кассовой экранизацией видеоигр в США
Общество
В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса
В Польше в связи с коронавирусом вводится режим эпидемии.
Общество
Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
Экономика
ЦБ объявил меры поддержки для заразившихся коронавирусом заемщиков
ЦБ рекомендует банкам микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженности, не назначать пени и штрафы по кредитам и до 30 сентября в случае неплатежей по кредиту не обращать взыскание на недвижимое имущество, если у заемщиков выявлен и официально подтвержден коронавирус.
Игры
В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom
Происшествия
На Украине сообщили о новом подозреваемом в делах Евромайдана
Украинские правоохранители подозревают бывшего руководителя подразделения МВД в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Армия и оружие
Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма
Войска хуситов - движения "Ансар Аллах" - нанесли катастрофическое поражение формированиям просаудовского президента Хади.
Общество
Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса
Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена за хищение 1,7 млрд у «Водоканала Петербурга»
В Санкт-Петербурге суд заключил заочно под стражу бизнесмена Алексея Малеева по обвинению в хищении 1,7 млрд рублей ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Экономика
Песков заявил, что волатильность рубля сменится стабильностью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректным отнесение рубля к самым слабым валютам мира на основе краткосрочной динамики.
Гаджеты
Анонсировано создание суперкомпьютера мощностью два экзафлопса
В 2021 году ожидается введение в эксплуатацию анонсированного в мае 2019 года суперкомпьютера экзафлопсного класса на базе решений AMD Frontier.
Футбол
Александр Медведев: «Зенит» в контакте с УЕФА по вопросу сроков контрактов игроков
"Зенит" находится в постоянном контакте с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу сроков контрактов в свете возможного продления сезона из-за коронавируса.
Общество
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейкам о коронавирусе
Генпрокуратура России впервые с начала пандемии потребовала ограничить доступ к фейковым новостям на тему коронавируса: в числе последних материал на "Эхе Москвы", сообщает надзорное ведомство в пятницу.
Общество
Число зараженных коронавирусом на Украине превысило 40 человек
Два новых случая заражения коронавирусом нового типа выявлены на Украине, общее количество зараженных выросло до 41.
Экономика
Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля
Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января прошлого года, в промышленном масштабе - 28 февраля.
Гаджеты
Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки
Компания Apple наложила ограничения на онлайн-продажу своих гаджетов - при заказе iPhone на официальном сайте покупатель может заказать не более двух единиц одной модели за один раз.
Наука
В России начали испытания вакцины для борьбы с коронавирусом
«Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Игры
Палач Рока учит собаченьку стрелять из дробовика. Doom Eternal и Animal Crossing: New Horizons уже доступны для игроков
Армия и оружие
ВСУ разместили «Грады» у линии соприкосновения в Донбассе
Неподалеку от населенного пункта Врубовка были замечены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также 12 боевых машин пехоты.