Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Белоусов ожидает роста цен на нефть до $35–40

Коммерсантъ05:44

Сечин назвал условие для роста цен на нефть до $60 за баррель в этом году

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Сечин: к концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель

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Сечин назвал причины обвала рынка нефти

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Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года

ТАССвчера в 16:34

Сечин назвал причины кризиса на рынке нефти

РИА Новостивчера в 16:04
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Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
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Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
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Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Кнопочный телефон из линейки Originals возродила к новой жизни Nokia.
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

Ранее 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти.
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На складе завода в Подмосковье ликвидировали открытое горение

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Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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