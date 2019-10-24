Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксСечин спрогнозировал рост спроса на нефть в 2020 году

Ранее в октябре ОПЕК в четвертый раз за пять месяцев изменила оценку спроса на нефть в 2019 году. Теперь организация прогнозирует рост спроса на 0,98 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 2018 годом, до 99,8 млн баррелей в сутки.
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Сечин спрогнозировал рост спроса на нефть в 2020 году

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Сечин уверен в росте спроса на нефть в 2020 году

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Спрос на нефть в Азии к 2040 году вырастет на 20% - Сечин

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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