Энергетика
ИнтерфаксСечин спрогнозировал рост спроса на нефть в 2020 году
Ранее в октябре ОПЕК в четвертый раз за пять месяцев изменила оценку спроса на нефть в 2019 году. Теперь организация прогнозирует рост спроса на 0,98 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 2018 годом, до 99,8 млн баррелей в сутки.
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Наука
Ученые рассказали о «бутылочном горлышке» при обработке изображений человеческим мозгом
Оказалось, что сбой в визуальной обработке происходит, если задняя часть мозга стимулируется вторым изображением до того, как завершается обратная связь и цикл обратной связи, необходимый для успешного осознания первого изображения.
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Политика
В Минкомсвязи объяснили ситуацию с блокировкой Telegram
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин прокомментировал ситуацию с Telegram в России.
Общество
В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко
Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
Общество
Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам
Футбол
Сегодня Португалия может обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия и Португалия продолжают борьбу за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.
Происшествия
СК возбудил дело после нападения с ножом на школьниц в Курске
Курские следователи возбудили уголовное дело после нападения мужчины на двух школьниц в Золотухинском районе Курской области.
Шоу-бизнес
Редкий случай: Сергей Лазарев показал обоих детей
На фотографии Сергей держит своих обоих детей на руках. Видно, что Лазарев искренне счастлив рядом со своими наследниками.
Происшествия
Число пострадавших от «гаффской болезни» под Тюменью выросло до восьми
Диагноз «гаффская болезнь» клинически подтвердили у восьми жителей Тюменской области.
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
Шоу-бизнес
Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Единоборства
Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова трусом
Бывший чемпиона UFC в легком весе Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова трусом.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова восхитилась влюблённой Ксенией Собчак
Ольга Бузова имеет не лучшие взаимоотношения с Ксенией Собчак, но недавно она восхитилась влюблённой журналисткой.
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
Общество
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко
Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.
Политика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин на экономическом форуме «Россия — Африка» пошутил по поводу улучшения позиций страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business.
Общество
Госдума закрепила сокращенный рабочий день для сельских женщин
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Армия и оружие
Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве
Как сообщил во вторник госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, президент страны Александр Лукашенко дал поручение Совбезу и минобороны разработать и представить план мероприятий по адекватному реагированию на размещение американских военных и техники на литовско-белорусской границе.
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Общество
В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
Происшествия
Оправданный участник митинга в Петербурге потребовал компенсацию
"Исковое заявление Цакунова о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование в размере двух миллионов рублей зарегистрировано Дзержинским районным судом", - сообщает пресс-служба городских судов.
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Резкий рост начался накануне: за день бумаги подорожали на 9,4% – с 36,73 до 40,17 руб. за штуку.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.