Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Что случилось этой ночью: суббота, 21 марта

Интерфакс01:30

Главные новости к утру 21 марта

Коммерсантъ00:00

Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года

ТАССвчера в 16:34

Сечин назвал причины обвала рынка нефти

Известиявчера в 17:50

Сечин назвал условие для роста цен на нефть до $60 за баррель в этом году

РБКвчера в 17:15

Сечин: к концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель

Вести.Ruвчера в 19:00

Сечин назвал причины кризиса на рынке нефти

РИА Новостивчера в 16:04
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Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией.
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Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
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Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

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Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

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Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
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В Италии призвали отменить санкции против России на фоне пандемии

Италия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, поэтому ограничительные меры должны быть отменены, особенно на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил глава Ассоциации итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" Александро Мария Тирелли.
Газета.Ru 05:18
Происшествия

Крупный пожар на складе произошёл в Подмосковье

Огонь охватил всё здание (60 тыс. кв. м), произошло обрушение кровли, затем площадь пожара удалось уменьшить до 25 тыс. кв. м. К тушению привлечены десятки человек и единиц техники, прокуратура начала проверку по факту ЧП.
RT на русском 04:29
Общество

Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина

Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
РИА Новости 05:19
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
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На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
Интерфакс вчера в 18:03
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Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com вчера в 09:03
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 01:17
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Общество

Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам

Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:19
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Малышева объяснила рекордное распространение коронавируса в Италии

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила рекордное среди европейских стран распространение коронавируса в Италии.
Lenta.ru 04:36
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Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

По числу жертв эпидемии коронавируса Италия побила суточный рекорд: за последние сутки 19 марта от COVID-19 умерли 427 человек.
МонаВиста вчера в 14:23
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 16:52
Политика

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Известия 05:27
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет

Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
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Лукашенко сообщил о просьбах из России помочь белорусскими продуктами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистам сообщил, что в стране достаточно продуктов, чтобы обеспечить население.
РБК вчера в 11:00
Армия и оружие

США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»

Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.
Российская газета 19 марта в 02:40
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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Обряд уничтожения коронавируса провели дети Пугачевой и Галкина

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой провели обряд против коронавируса Как видно на видеозаписи, опубликованной на личной инстаграм – странице популярного юмориста, Лиза и Гарри, пытаются изгнать болезнь с помощью «магического ритуала» «Раз, два, три, коронавирус, уйди», – приговаривают брат и сестра.
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На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
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В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:16
Наука

Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили

Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
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Доисторическая рыба раскрыла эволюцию человеческой руки

Рыба была найдена в канадском Мигуаше. На примере ее плавника ученые смогут понять, как человеческая рука развивалась из плавника.
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Захарова: девять тысяч россиян ждут возвращения домой из-за рубежа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что около девяти тысяч россиян, находящиеся за рубежом, ждут, когда смогут вернуться на Родину.
News.ru вчера в 14:55
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Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку

Российская газета вчера в 00:28
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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