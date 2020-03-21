Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

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