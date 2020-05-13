Общество
KM.ruСечина оставят главой «Роснефти» еще на пять лет
Игорь Сечин останется главным исполнительным директором "Роснефти" еще пять лет, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники в руководстве компании. По данным издания, правительство уже подписало директиво о продлении контракта с Сечиным.
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с чего всё началось
Предправления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией. Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании.Ведомостивчера в 13:08
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«Ведомости»: правительство продлило контракт главы «Роснефти» Сечина на пять лет
Коммерсантъвчера в 14:07
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Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Космос
SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки Crew Dragon с МКС
Симулятор стыковки пилотируемого космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) выпустила американская компания SpaceX, 12 мая сообщается на странице компании в Twitter.
ИА Красная Весна 12 мая в 16:33
Общество
Названы новые территории распространения коронавируса в Кузбассе
За минувшие сутки в Кузбассе диагноз подтвердился ещё у 14 человек, сообщили в оперштабе Кузбасса.
Сибдепо 01:44
Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
Политика
Трамп на год продлил запрет сотрудничества с Huawei
Как сообщили в пресс-службе Белого дома, глава государства направил письмо Конгрессу, в котором указал, что сохраняется угроза утечки информационных технологий к противникам Соединенных Штатов, и поэтому он решил продлить действие указа еще на один год.
RuNews24.ru 00:08
Единоборства
Тейшейра победил Смита в главном поединке турнира UFC в Джексонвилле
На прошедшем турнире UFC Fight Night 171 Гловер Тейшейра одолел Энтони Смита, Бен Ротуэлл оказался сильнее Овинса Сен-Пре, а многоопытный белорус Андрей Орловский победил Фелипе Линса.
Российская газета 01:05
Общество
ЕГЭ переносится на более поздний срок
Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей вчера в 06:11
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Космос
Ученые получили лучшее представление атмосферы Юпитера и его штормов
V-kosmose.com 11 мая в 08:15
Общество
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
Экономика
В Тюмени закрывается Антипинский НХК
В Тюмени предприятие было создано в апреле прошлого года до появления проблем на «Антипинском НПЗ» Комплекс имел уставный капитал 1 млн рублей, в нем планировали заниматься производством нефтепродуктов.
NashGorod.ru 01:46
Здоровье
Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса
Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус.
РИА Новости вчера в 11:57
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру вчера в 10:37
Общество
В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая
Информацию ассоциации подтверждают также данные Федеральной таможенной службы: в 2019 году в Россию импортировали 413,3 тыс. тонн основных видов кофе против 314,2 тыс. тонн всех возможных видов чая.
REGNUM 00:28
Общество
ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП
Первый — развитие удостоверяющего центра ФНС, который будет обеспечивать сертификатами квалифицированной электронной подписи юрлиц, ИП и нотариусов.
Коммерсантъ вчера в 17:45
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
Происшествия
Суд не изменил приговор срочнику, издевавшемуся над Шамсутдиновым
РИА Новости вчера в 23:13
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Известия вчера в 22:24
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака
По словам Мэри-Кейт, без пяти минут экс-супруг выселит ее из нью-йоркских апартаментов в понедельник и уже молча расторг договор аренды.
Super.ru вчера в 19:45
Армия и оружие
В Россию из Италии вернулись более 70 военных специалистов
Москва, 14 мая 2020, 06:06 — REGNUM На родину вернулись более 70 военных специалистов из сводного отряда Минобороны России, направленного в Италию для борьбы с эпидемией коронавируса.
REGNUM вчера в 23:06
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
РБК вчера в 09:14
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости вчера в 06:48
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Здоровье
Ростовский Минздрав показал легкие смертельно больного коронавирусом
Глава ростовского областного министерства здравоохранения Татьяна Быковская на состоявшемся 13 мая заседании регионального оперативного штаба продемонстрировала его участникам снимки легких пациентов с коронавирусом.
Инфо24 вчера в 09:25
Общество
В пенсионном фонде объяснили, каким семьям положены выплаты
В первом случае деньги могли получить только семьи, имеющие право на материнский капитал, но с 11 мая в соответствующий указ внесены изменения.
ПензаИнформ вчера в 11:48
Общество
В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим из-за коронавирусной эпидемии работу.
РИА Новости 00:28