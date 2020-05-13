Предправления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией. Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании.

с чего всё началось

Игорь Сечин останется главным исполнительным директором "Роснефти" еще пять лет, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники в руководстве компании. По данным издания, правительство уже подписало директиво о продлении контракта с Сечиным.

Сечина оставят главой «Роснефти» еще на пять лет

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 1,3K

Космос SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки Crew Dragon с МКС Симулятор стыковки пилотируемого космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) выпустила американская компания SpaceX, 12 мая сообщается на странице компании в Twitter. 4

Общество Названы новые территории распространения коронавируса в Кузбассе За минувшие сутки в Кузбассе диагноз подтвердился ещё у 14 человек, сообщили в оперштабе Кузбасса.

Политика NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные. 174

Общество В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете». 855

Политика Трамп на год продлил запрет сотрудничества с Huawei Как сообщили в пресс-службе Белого дома, глава государства направил письмо Конгрессу, в котором указал, что сохраняется угроза утечки информационных технологий к противникам Соединенных Штатов, и поэтому он решил продлить действие указа еще на один год.

Единоборства Тейшейра победил Смита в главном поединке турнира UFC в Джексонвилле На прошедшем турнире UFC Fight Night 171 Гловер Тейшейра одолел Энтони Смита, Бен Ротуэлл оказался сильнее Овинса Сен-Пре, а многоопытный белорус Андрей Орловский победил Фелипе Линса. 1

Общество Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 191

Общество В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР). 81

Экономика В Тюмени закрывается Антипинский НХК В Тюмени предприятие было создано в апреле прошлого года до появления проблем на «Антипинском НПЗ» Комплекс имел уставный капитал 1 млн рублей, в нем планировали заниматься производством нефтепродуктов.

Здоровье Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус. 27

Культура Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование. 3

Общество В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая Информацию ассоциации подтверждают также данные Федеральной таможенной службы: в 2019 году в Россию импортировали 413,3 тыс. тонн основных видов кофе против 314,2 тыс. тонн всех возможных видов чая. 4

Общество ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП Первый — развитие удостоверяющего центра ФНС, который будет обеспечивать сертификатами квалифицированной электронной подписи юрлиц, ИП и нотариусов.

Происшествия Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора. 930

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,5K

Шоу-бизнес Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака По словам Мэри-Кейт, без пяти минут экс-супруг выселит ее из нью-йоркских апартаментов в понедельник и уже молча расторг договор аренды.

Армия и оружие В Россию из Италии вернулись более 70 военных специалистов Москва, 14 мая 2020, 06:06 — REGNUM На родину вернулись более 70 военных специалистов из сводного отряда Минобороны России, направленного в Италию для борьбы с эпидемией коронавируса. 34

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 498

Политика На Украине раскрыли новый обман МВФ Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. 3

Игры В «Epic Games Store» раздадут GTA V Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве. 18

Здоровье Ростовский Минздрав показал легкие смертельно больного коронавирусом Глава ростовского областного министерства здравоохранения Татьяна Быковская на состоявшемся 13 мая заседании регионального оперативного штаба продемонстрировала его участникам снимки легких пациентов с коронавирусом. 15

Общество В пенсионном фонде объяснили, каким семьям положены выплаты В первом случае деньги могли получить только семьи, имеющие право на материнский капитал, но с 11 мая в соответствующий указ внесены изменения. 3