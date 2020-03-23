Седьмой борт Воздушно-космических войск (ВКС) России прибыл на авиабазу ВВС Италии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Минобороны России.

Седьмой борт российских ВКС с военными медиками прибыл в Италию

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