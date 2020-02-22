Религия

Волжские зориВолжские зориСегодня, 22 февраля, отмечается Вселенская родительская суббота

Нынешняя суббота и называется Вселенской родительской субботой, – особенный день, в который Святая Церковь постановила поминать всех от века усопших православных христиан.
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В Свято-Никольском соборе Армавира 22 февраля пройдет панихида в честь Родительской субботы

Сайт города Армавира19 февраля в 06:33

В родительскую субботу во всех храмах Закамского благочиния пройдут богослужения

Челнинские известия19 февраля в 07:10

Расписание служб в церкви Кукмора

Трудовая слава (Хезмәт даны)19 февраля в 07:20

Родительская суббота: история и традиции праздника

Телеканал 360°05:51

Россияне отмечают мясопустную родительскую субботу 22 февраля: традиции праздника

Московский Комсомолец04:16

Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу

Российская газетавчера в 16:34

Православные верующие отмечают первую в 2020 году Вселенскую родительскую субботу

Комсомольская правда03:43
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Комментарии

Биатлон

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Позиция России Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
ТАСС вчера в 19:49
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В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
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Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»

Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
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Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ.
Lenta.ru 07:08
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В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа

Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в ростовском Азове, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
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Любовь Успенская назвала Ксению Собчак «желтой журналисткой»

Любовь Успенская опубликовала большой отзыв о похоже на передачу к Ксении Собчак на свой странице в Instagram.
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В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:10
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
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В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства

На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
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Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
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Пользователей Сети возмутило поведение звезд в видеоролике.
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Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
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В Индии обнаружили более трёх тысяч тонн золота

Геологи обнаружили в Индии более трёх тысяч тонн золота на востоке штата Уттар-Прадеш.
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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Киев сократил подачу воды в ЛНР из-за остановки фильтровальной станции

Остановлена работа Западной фильтровальной станции (ЗФС), расположенной на подконтрольной Киеву территории Донбасса, из-за этого сокращена подача воды в 11 населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
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Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода

В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
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Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции.
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Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском

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Экс-чемпион мира Бронер был арестован на взвешивании Уайлдера и Фьюри

По итогам взвешивания, на которое не смог попасть экс-чемпион мира в полусреднем весе, Тайсон Фьюри оказался на 19,4 кг тяжелее своего соперника Деонтея Уайлдера.
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Эрдоган назвал Путину условие для мира в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным назвал условие для мира в Сирии, передает РИА Новости.
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Родительская суббота
В православной традиции день особого поминовения усопших православных христиан и прежде всего своих почивших родителей. Канонический день посещения могил предков и других родственников, где совершается панихида.
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