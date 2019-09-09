Гаджеты

В городе RВ городе RСегодня Apple презентует новые модели iPhone

Сегодня, 10 сентября, известная компания Apple планирует провести презентацию трех своих новых моделей iPhone. Причем два из них будут преемниками iPhone XS Max и XS, правда у них в названии появится приставка Pro, а еще одна модель должна заменить iPhone XR.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Новые iPhone и обновленные часы: что покажет Apple на презентации 10 сентября

Forbes08 сентября в 08:58

Что известно об iPhone 11 перед презентацией?

ТАСС01:30

Трекер для вещей и сразу три iРhоnе. Что Apple покажет на презентации 10 сентября

Телеканал 360°08 сентября в 17:01

Apple во вторник проведет презентацию новых моделей iPhone

РЕН ТВвчера в 19:58

10 сентября Apple покажет новый iPhone. Каким он должен стать

Российская газетавчера в 09:50

Компания Apple представит сегодня новые модели своих устройств

Эхо Москвы01:04

Apple не удивит пользователей новыми iPhone

Ведомостивчера в 17:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:20, Вашингтон
Политика

Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Единоборства

Фергюсон назвал скучным бой Нурмагомедова с Порье

News.ru 03:40
Политика

CNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона

Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.
Forbes вчера в 10:38
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Политика

Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»

Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.
Известия 07:20
Шоу-бизнес

Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре

В комментариях отметилась и Яна Рудковская. Она не сомневается, что Дима Билан устроит в Самаре лучший концерт в своей жизни.
Телепрограмма вчера в 23:11
Игры

Критики оценили GreedFall выше двух последних релизов BioWare

Игромания.ру 08:01
Происшествия

СК начал проверку по рекламе о продаже ребенка в мессенджере в Москве

Следственный комитет России приступил к проверке по факту распространения сообщений с предложением о продаже несовершеннолетнего ребенка в рекламной группе в мессенджере.
Газета.Ru 06:23
Происшествия

Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве

Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Происшествия

Пытавшийся покончить с собой в Ижевске мужчина умер в больнице

Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, пытавшийся покончить с собой перед зданием парламента республики в Ижевске, скончался.
РИА Новости 07:36
Армия и оружие

Суданец из 72-й бригады ВСУ рассказал, что на Донбассе воюет против России

Военное обозрение 06:13
Армия и оружие

Сирия приготовилась к нападению Израиля

Сообщается, что Израиль обвиняет находящиеся в Сирии войска Ирана в ракетной атаке своих территорий и может в ответ ударить по Дамаску.
Lenta.ru 02:27
Политика

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Финансы

Доллару предсказали снижение курса до 30 рублей

По мнению гендиректора ИК «Иволга Капитал» Андрея Хохрина, именно Россия в ближайшем будущем станет островом стабильности в мировой экономике.
Экспресс газета 07:08
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии

По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru 06:32
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика

Лукашенко подарил Патрушеву его досье времен учебы в Минске

РБК 08:09
Экономика

США допускают введение санкций против «Роснефти»

В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
РИА Новости 05:59
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
Политика

Трамп заявил о срыве переговоров с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с представителями радикального движения «Талибан»* «мертвы».
RT на русском вчера в 15:10
Технологии

РЖД хотят установить российский софт на телефоны сотрудников

РЖД заявили, что хотят начать тест пилотного проекта по внедрению российских мобильных операционных систем (ОС) на гаджетах сотрудников организации.
iReactor 01:34
Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Общество

Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип

Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Политика

Медведев прокомментировал положение России в G8

25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Общество

Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины

Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.
Политсовет 03:02
Армия и оружие

Бомбардировщики B-1B получат гиперзвуковые ракеты

Американские сверхзвуковые бомбардировщики B-1B Lancer получат гиперзвуковые ракет и смогут нести вдвое больше ракетно-бомбового вооружения, чем сегодня.
N+1 02:42
Волейбол

Главный тренер женской сборной России по волейболу подал в отставку

На предстоящий Кубок мира в Японию в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера женской сборной России поедет Сержио Бузато.
Интерфакс - Россия 07:56
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика

Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента.
Российская газета 07:10
Армия и оружие

Документы о начале Второй мировой войны рассекретило Минобороны РФ

Страна Советов on-line вчера в 01:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное