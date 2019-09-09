Гаджеты
В городе RСегодня Apple презентует новые модели iPhone
Сегодня, 10 сентября, известная компания Apple планирует провести презентацию трех своих новых моделей iPhone. Причем два из них будут преемниками iPhone XS Max и XS, правда у них в названии появится приставка Pro, а еще одна модель должна заменить iPhone XR.
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Новые iPhone и обновленные часы: что покажет Apple на презентации 10 сентября
Forbes08 сентября в 08:58
Трекер для вещей и сразу три iРhоnе. Что Apple покажет на презентации 10 сентября
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