25 сентября в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов состоится матч между «Арсеналом» и «Факелом» в 1/16 финала розыгрыша Олимп-Кубка Россиии по футболу сезона 2019/2020 годов.

Сегодня «Арсенал» встретится в поединке с «Факелом»

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