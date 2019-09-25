Футбол
Тульские новостиСегодня «Арсенал» встретится в поединке с «Факелом»
25 сентября в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов состоится матч между «Арсеналом» и «Факелом» в 1/16 финала розыгрыша Олимп-Кубка Россиии по футболу сезона 2019/2020 годов.
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«Факел» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года
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Представители автомобильной промышленности Узбекистана разрабатывают проект по крупноблочному выпуску на предприятие Derways, расположенном на территории Карачаево-Черкесии, малолитражных легковушек под новым брендом Atlas.
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