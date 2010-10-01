Общество

ГТРК ВладимирГТРК ВладимирСегодня День студента и Татьянин день

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С приходом Христианства на Руси 25 января отмечается Татьянин день – церковный праздник, почитающий римскую мученицу Татиану, отдавшую жизнь за веру во Христа.
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Студенты отметят Татьянин день

Новое Время 31вчера в 02:42

Сегодня День студента и Татьянин день

ГТРК Владимир01:06
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Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января

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Татьянин день
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