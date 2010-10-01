С приходом Христианства на Руси 25 января отмечается Татьянин день – церковный праздник, почитающий римскую мученицу Татиану, отдавшую жизнь за веру во Христа.

Сегодня День студента и Татьянин день

Здоровье Власти Китая направили в охваченный коронавирусом Ухань 1230 врачей Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам, следует из заявления ведомства.

Здоровье В Китае выздоровела женщина, первая в мире заразившаяся коронавирусом В Китае выздоровела женщина из Ухани, первая в мире заразившаяся коронавирусом: медики зафиксировали у неё нормальную температуру, а также не увидели реакции возбудителя на тесты.

Армия и оружие В США подтвердили захват российского генерала в Сирии Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.

Политика Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.

Политика Госсекретарь США обругал журналистку, спросившую его об Украине После эфира госсекретарь пригласил Келли к себе для разговора, в ходе которого несколько раз обругал журналистку, спросив действительно ли она считает, что американцам интересна Украина.