Общество

ГТРК ВладимирГТРК ВладимирСегодня День студента и Татьянин день

С приходом Христианства на Руси 25 января отмечается Татьянин день – церковный праздник, почитающий римскую мученицу Татиану, отдавшую жизнь за веру во Христа.
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«Шарахались, видя священника с цыганкой»: известные Татьяны о Дне студента

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Новое Время 31вчера в 02:42

Сегодня День студента и Татьянин день

ГТРК Владимир01:06
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Стал известен состав ЦСКА на контрольный матч против австрийского ЛАСК.
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Татьянин день
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