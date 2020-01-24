Общество
ГТРК ВладимирСегодня День студента и Татьянин день
С приходом Христианства на Руси 25 января отмечается Татьянин день – церковный праздник, почитающий римскую мученицу Татиану, отдавшую жизнь за веру во Христа.
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Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
Политика
Лукашенко нашел виноватых в нефтяном конфликте Москвы и Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал разногласия с Россией по ценам на поставки нефти.
Шоу-бизнес
Откровенные снимки «сочной» модели без фотошопа вызвали критику
Молодая модель Ариэлла Нисса (Ariella Nyssa) опубликовала в своем микроблоге честные снимки без обработки в популярных редакторах.
Политика
Стрелки «Часов Судного дня» передвинули на 20 секунд вперед
Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли, двое оказались в больнице после столкновения трех легковых автомобилей в Воронеже.
Общество
Под Москвой обокрали секретный бункер
В Одинцовском районе Подмосковья воры обокрали секретный бункер правительственной связи.
Общество
Губернатор Забайкалья в поздравлении студентам зачитал рэп
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил учащихся региона с Днем российского студенчества, зачитав рэп.
Происшествия
Опубликовано видео последствий землетрясения в Турции
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлены последствия мощного землетрясения в турецких провинциях Малатья и Элязыг.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
Наука
Стресс действительно делает седыми волосы
Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.
Космос
Космонавты испекли печенье на МКС
Шоу-бизнес
51-летнюю Екатерину Стриженову в парике приняли за Аллу Пугачеву
Екатерина Стриженова для роли облачилась то ли в серую накидку, то ли в балахон (это сейчас Борисовна, молодая да стройная, носит вещи в обтяг и не стесняется своей фигуры, а ранее она ее скрывала за вещами свободного кроя), накрасила губы помадой малинового цвета и надела парик.
Технологии
Симулятор эпидемии Plague Inc. снова обрёл популярность
Кино
С Андреем Звягинцевым перестали сотрудничать инвесторы. Режиссер считает, что дело в самоцензуре
С режиссером Андреем Звягинцевым («Елена», «Левиафан», «Нелюбовь») перестали сотрудничать некоторые российские инвесторы и продюсеры.
Общество
Хуснуллин: Программа реновации жилья необходима всей стране
Проект реновации нужно распространять по всей России, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. Начать можно с крупных городов.
Общество
Редакция «Волоколамского края» поздравляет с Татьяниным днём
Пусть радуют вас, Татьяны, ваши семьи, а ваша мудрость осветит всех вокруг – домашних, сослуживцев и друзей.
Политика
Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".
Происшествия
Массовое ДТП на севере Москвы, один человек погиб
Здоровье
В Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус
Пятеро студентов из Китая, которые учатся в Байкальском государственном университете, стоят на особом контроле из-за нового коронавируса.
Политика
Трамп опубликовал логотип Космических сил США
Президент США Дональд Трамп в пятницу опубликовал логотип Космических сил страны, созданных в 2019 году.
Футбол
Шкурин выйдет в стартовом составе ЦСКА на контрольный матч с ЛАСК
Стал известен состав ЦСКА на контрольный матч против австрийского ЛАСК.
Авто
Водителям назвали правила прогрева современных двигателей
По теплотехническим характеристикам чугунные блоки цилиндров называют более выгодными с точки зрения скорости прогрева мотора, также они лидируют при подавлении шума и вибрации и легче растачиваются в ремонтный размер.
Здоровье
Два случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции
Во Франции медики официально подтвердили два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складах
Открытое горение в складских помещениях в Екатеринбурге ликвидировано, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Заседание состоялось в четверг, 23 января.