С приходом Христианства на Руси 25 января отмечается Татьянин день – церковный праздник, почитающий римскую мученицу Татиану, отдавшую жизнь за веру во Христа.

Сегодня День студента и Татьянин день

Политика Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.

Происшествия Опубликовано видео последствий землетрясения в Турции Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлены последствия мощного землетрясения в турецких провинциях Малатья и Элязыг.

Политика Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.

Шоу-бизнес 51-летнюю Екатерину Стриженову в парике приняли за Аллу Пугачеву Екатерина Стриженова для роли облачилась то ли в серую накидку, то ли в балахон (это сейчас Борисовна, молодая да стройная, носит вещи в обтяг и не стесняется своей фигуры, а ранее она ее скрывала за вещами свободного кроя), накрасила губы помадой малинового цвета и надела парик.

Политика Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".

Политика Трамп опубликовал логотип Космических сил США Президент США Дональд Трамп в пятницу опубликовал логотип Космических сил страны, созданных в 2019 году.

Авто Водителям назвали правила прогрева современных двигателей По теплотехническим характеристикам чугунные блоки цилиндров называют более выгодными с точки зрения скорости прогрева мотора, также они лидируют при подавлении шума и вибрации и легче растачиваются в ремонтный размер.

Здоровье Два случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции Во Франции медики официально подтвердили два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.