Матч пройдет в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече в Турине (Италия) встретятся Ювентус и Байер.

Сегодня «Локомотив» сыграет против «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

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Происшествия Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника группы Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова, погибшей в 1959 году на Среднем Урале, подверглось незаконной эксгумации.

Происшествия Сотрудник СК умер после нападения в Москве Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.

Политика Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.

Культура В Москве прощаются с великим режиссером Марком Захаровым Захаров скончался в минувшую субботу на 86-м году жизни, напоминает телеканал "Россия 24".

Политика В Крыму назначен премьер-министр Ранее и пост премьер-министра, и пост главы Крыма занимал Сергей Аксёнов, теперь впервые они разделены.

Политика «Мисс Украина» отказалась говорить на украинском языке Ведущая передачи «Светская жизнь» Екатерина Осадчая сообщила, что «Мисс Украина» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке, и из-за этого оно не вошло в эфир программы.

Происшествия Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.

Политика В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.

Политика США расширили санкции против России США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы».

Армия и оружие Китайские миротворцы приняли участие в военном параде в Пекине Китайские миротворцы приняли участие в военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР, военнослужащие миротворческих сил во вторник впервые в истории проходят парадным строем по главной площади страны Тяньаньмэнь, сообщает корреспондент РИА Новости.

Авто Kia обновила седан Cerato для России Напомним, ранее Kia начала российский продажи фастбека Stinger в новой комплектации, которая тоже получила аксессуары из линейки GT Line.

Армия и оружие Россия обвинила США в срыве операции по спасению беженцев из «Рукбана» Межведомственные координационные штабы России и Сирии опубликовали совместное заявление, в котором обвинили США в срыве гуманитарной операции по выводу сирийских граждан из лагеря беженцев «Рукбан».

Происшествия Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".

Здоровье Хирургов из Читы отправляют вахтами работать в районы Забайкалья В Забайкалье наблюдается «катастрофический отток медицинских работников», поэтому в в некоторые районы края хирургов приходится «мобилизовывать» вахтовым методом из Читы.

Политика МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".

Экономика ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз роста мировой торговли Всемирная торговая организация (ВТО) более чем вдвое ухудшила прогноз роста объёмов мировой торговли в 2019 году.

Кино Минкульт и Фонд кино раскроют данные о господдержке фильмов «Коммерсант» уже ознакомился с базой. Так, крупнейшей по объёму господдержки с 2015 года стала СТВ Сергея Сельянова.

Спорт Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

Общество Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении «Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.

Волейбол Сборная России обыграла Иран в первом матче Кубка мира по волейболу Сборная России по волейболу одержала победу в первом групповом матче чемпионата мира среди мужских команд.

Авто Nissan анонсировал дебют электромобиля Nissan IMk в Токио Как отметили в корпорации, Nissan IMk предложит комфортное и беззаботное времяпровождение в дороге за счет бесшумного и динамичного движения, которое может обеспечить лишь электромобиль.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Происшествия Российские пограничники задержали 87 граждан КНДР за браконьерство Российские пограничники за последние дни задержали в Японском море более 80 граждан КНДР, занимавшихся браконьерством.