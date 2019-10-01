Лига чемпионов
Советский спортСегодня «Локомотив» сыграет против «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Матч пройдет в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече в Турине (Италия) встретятся Ювентус и Байер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Локомотив» - «Атлетико»: эксперты не сомневаются в победе команды Диего Симеоне
ODDS.ru29 сентября в 01:57
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 07:18, Вашингтон
Происшествия
Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника группы
Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова, погибшей в 1959 году на Среднем Урале, подверглось незаконной эксгумации.
RT на русском 06:47
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Политика
Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Здоровье
В подмосковном роддоме на свет появился мальчик весом более 5 кг
Жительница Балашихи родила ребёнка весом 5,4 кг.
Live24 05:23
Культура
В Москве прощаются с великим режиссером Марком Захаровым
Захаров скончался в минувшую субботу на 86-м году жизни, напоминает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:13
Политика
В Крыму назначен премьер-министр
Ранее и пост премьер-министра, и пост главы Крыма занимал Сергей Аксёнов, теперь впервые они разделены.
REGNUM 06:44
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Политика
«Мисс Украина» отказалась говорить на украинском языке
Ведущая передачи «Светская жизнь» Екатерина Осадчая сообщила, что «Мисс Украина» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке, и из-за этого оно не вошло в эфир программы.
Телеканал 360° вчера в 20:15
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Политика
В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Политика
США расширили санкции против России
США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы».
Известия вчера в 10:40
Армия и оружие
Китайские миротворцы приняли участие в военном параде в Пекине
Китайские миротворцы приняли участие в военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР, военнослужащие миротворческих сил во вторник впервые в истории проходят парадным строем по главной площади страны Тяньаньмэнь, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 23:24
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Авто
Kia обновила седан Cerato для России
Напомним, ранее Kia начала российский продажи фастбека Stinger в новой комплектации, которая тоже получила аксессуары из линейки GT Line.
Российская газета 06:00
Армия и оружие
Россия обвинила США в срыве операции по спасению беженцев из «Рукбана»
Межведомственные координационные штабы России и Сирии опубликовали совместное заявление, в котором обвинили США в срыве гуманитарной операции по выводу сирийских граждан из лагеря беженцев «Рукбан».
РБК 06:26
Происшествия
Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО
Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Здоровье
Хирургов из Читы отправляют вахтами работать в районы Забайкалья
В Забайкалье наблюдается «катастрофический отток медицинских работников», поэтому в в некоторые районы края хирургов приходится «мобилизовывать» вахтовым методом из Читы.
Московский Комсомолец Чита 02:33
Политика
МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова
Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Экономика
ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз роста мировой торговли
Всемирная торговая организация (ВТО) более чем вдвое ухудшила прогноз роста объёмов мировой торговли в 2019 году.
RT на русском 06:23
Кино
Минкульт и Фонд кино раскроют данные о господдержке фильмов
«Коммерсант» уже ознакомился с базой. Так, крупнейшей по объёму господдержки с 2015 года стала СТВ Сергея Сельянова.
News.ru вчера в 05:36
Спорт
Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.
Чемпионат вчера в 15:29
Общество
Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
RT на русском 05:59
Волейбол
Сборная России обыграла Иран в первом матче Кубка мира по волейболу
Сборная России по волейболу одержала победу в первом групповом матче чемпионата мира среди мужских команд.
Нева Спорт 03:09
Авто
Nissan анонсировал дебют электромобиля Nissan IMk в Токио
Как отметили в корпорации, Nissan IMk предложит комфортное и беззаботное времяпровождение в дороге за счет бесшумного и динамичного движения, которое может обеспечить лишь электромобиль.
CarsWeek.ru 02:52
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Происшествия
Российские пограничники задержали 87 граждан КНДР за браконьерство
Российские пограничники за последние дни задержали в Японском море более 80 граждан КНДР, занимавшихся браконьерством.
RT на русском 05:20
Авто
Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом недорогих Hyundai и Kia
CarsWeek.ru вчера в 15:00
Экономика
В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Газета.Ru вчера в 08:22
Культура
Новый сезон «Голоса» стартует на Первом канале
Vologda-poisk.ru вчера в 23:24