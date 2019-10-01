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Локомотив — Атлетико
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Матч пройдет в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече в Турине (Италия) встретятся Ювентус и Байер.
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