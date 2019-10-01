Лига чемпионов
НИА-Калининград«Локомотив» сыграет с «Атлетико» в Лиге Чемпионов
Сегодня, 1 октября, в Москве состоится матч в рамках Лиги Чемпионов, в котором «Локомотив» примет «Атлетико» из Мадрида. Отметим, что в прошлом сезоне «Локомотив» уже встречался с мадридским «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы.
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Общество
Онколог центра Блохина рассказал о ситуации в медучреждении
Ранее сообщалось, что пять врачей НИИ детской онкологии и гематологии исследовательского центра им. Блохина подали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
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Контактная группа Киева подписала «формулу Штайнмайера»
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Футбол
Бывший вратарь ЦСКА Злобин летит с «Бенфикой» на матч с «Зенитом»
Бывший вратарь ЦСКА Иван Злобин в составе «Бенфики» отправится на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом».
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Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
ТАСС 13:03
Политика
В Пекине прошел военный парад в честь 70-летия образования КНР
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REGNUM 12:20
Авто
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Китайский автопроизводитель SАІС и General Motors представили новый бюджетный кроссовер, созданный их совместным предприятием Wuling Motors.
Letnews.ru вчера в 11:05
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
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В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru вчера в 10:46
Технологии
Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".
Военное обозрение 03:19
Происшествия
Полиция Финляндии арестовала студента, устроившего бойню в колледже
Полиция Финляндии арестовала учащегося, устроившего бойню в колледже Саво в Куопио, 1 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:53
Общество
«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля
Коптевский суд Москвы во вторник удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении убытков из-за простоя транспорта и повреждений, причиненных участниками мероприятия.
Интерфакс 12:41
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop 11:56
Происшествия
Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно
РБК вчера в 05:28
Шоу-бизнес
СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец 03:59
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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Дочь Галкина и Пугачевой устроила дома модный показ
Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза устроила дома модный показ.
Газета.Ru вчера в 09:29
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Гарет Бэйл и Хамес не попали в заявку «Реала» на матч с «Брюгге»
Тренерский штаб «Королевского клуба» принял решение не включать валлийца и колумбийца в заявку команды на встречу второго тура группового этапа.
ODDS.ru 04:59
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Life.ru вчера в 06:12
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Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
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Общество
ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях
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По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
Lenta.ru 08:33
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Авто
Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом недорогих Hyundai и Kia
Немецкий концерн решил сделать глубокую дифференциацию своих брендов, переведя Skoda в бюджетный сегмент, а машины Seat станут более эмоциональными.
SpeedMe вчера в 09:37
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