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НИА-КалининградНИА-Калининград«Локомотив» сыграет с «Атлетико» в Лиге Чемпионов

Локомотив — Атлетико
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Сегодня, 1 октября, в Москве состоится матч в рамках Лиги Чемпионов, в котором «Локомотив» примет «Атлетико» из Мадрида. Отметим, что в прошлом сезоне «Локомотив» уже встречался с мадридским «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы.
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