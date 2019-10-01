Сегодня, 1 октября, в Москве состоится матч в рамках Лиги Чемпионов, в котором «Локомотив» примет «Атлетико» из Мадрида. Отметим, что в прошлом сезоне «Локомотив» уже встречался с мадридским «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Локомотив» сыграет с «Атлетико» в Лиге Чемпионов

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