Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСегодня Мамаев и «Краснодар» могут расторгнуть контракт

Вероятно, стороны предпочтут не доводить дело до рассмотрения в Палате по расторжению споров РФС, куда ранее обратился «Краснодар». Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года.
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СМИ: Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут договориться по условиям расторжения контракта

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Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут расторгнуть контракт

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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:58, Вашингтон
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