Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСегодня Мамаев и «Краснодар» могут расторгнуть контракт

Вероятно, стороны предпочтут не доводить дело до рассмотрения в Палате по расторжению споров РФС, куда ранее обратился «Краснодар». Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года. (Сергей Егоров) Заявление "Краснодара" о расторжении контракта с Мамаевым рассмотрят до конца сентября
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с чего всё началось

Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут расторгнуть контракт

Вероятно, стороны предпочтут не доводить дело до рассмотрения в Палате по расторжению споров РФС, куда ранее обратился «Краснодар». Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года.
Спорт-Экспрессвчера в 19:08

Подробнее о событии

ФК «Краснодар» 20 сентября обсудит расторжение контракта с Мамаевым

Кубань 2400:28

Галицкий отказался говорить о контракте Мамаева

Матч ТВвчера в 07:11

«СЭ»: Мамаев прилетел в Краснодар, чтобы обсудить расторжение контракта с «Краснодаром»

Sports.ruвчера в 21:29

СМИ: Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут договориться по условиям расторжения контракта

Sportbox.RUвчера в 19:35

Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут расторгнуть контракт

Спорт-Экспрессвчера в 19:08

Мамаев и «Краснодар» могут расторгнуть контракт – СМИ

REGNUM00:12

Владелец «Краснодара» отказался комментировать контракт Мамаева

РИА Новостивчера в 06:39
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:52, Вашингтон
Единоборства

Стипе Миочич и Даниэль Кормье проведут третий бой

FightTime.ru 00:59
Армия и оружие

Ядерную войну между Россией и США показали в ролике

News.ru 18 сентября в 09:51
Политика

СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки

Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.
РБК 01:45
Гаджеты

В России стартуют продажи iPhone 11

ТАСС вчера в 18:54
Общество

В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан

По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
Коммерсантъ вчера в 04:48
Армия и оружие

В США признали бессилие перед гиперзвуковыми ракетами РФ

News.ru вчера в 22:38
Волейбол

Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу

На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап. По его итогам определились все пары первого раунда плей-офф.
Чемпионат вчера в 17:09
Политика

Россия предложила Украине продлить транзит газа

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости вчера в 10:53
Футбол

Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».
RT на русском вчера в 18:29
Происшествия

Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро

Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы 18 сентября в 18:06
Политика

Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

Lenta.ru вчера в 06:23
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости вчера в 16:45
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Происшествия

Задержанные суда КНДР доставили в Находку

Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.
RT на русском вчера в 22:58
Армия и оружие

Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.
РБК вчера в 19:25
Армия и оружие

Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия вчера в 08:38
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж

Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Политика

Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского

У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.
Газета.Ru вчера в 16:45
Игры

Epic Games Store бесплатно и навсегда отдаёт игры про Бэтмена

Epic Games Store продолжает раздавать игры. На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена.
Ferra вчера в 13:24
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru 18 сентября в 16:16
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM вчера в 03:04
Общество

«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники

Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
Политика

Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко

Известия вчера в 22:15
Политика

Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
РБК 18 сентября в 13:47
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
Газета.Ru вчера в 20:11
Политика

Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

Газета.Ru вчера в 13:35
Политика

Президент Эстонии рассказала об усталости Европы от Украины

В Европе наблюдается усталость от Украины. Такое мнение высказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью «Европейской правде».
Вечерняя Москва вчера в 02:19
Армия и оружие

Лавров заявил о размещении оружия США в космосе

По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия вчера в 18:23
Технологии

Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim

Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.
Ведомости вчера в 13:43
Общество

Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.
РИА Новости 00:12
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