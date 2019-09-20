Вероятно, стороны предпочтут не доводить дело до рассмотрения в Палате по расторжению споров РФС, куда ранее обратился «Краснодар». Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года.

с чего всё началось

Вероятно, стороны предпочтут не доводить дело до рассмотрения в Палате по расторжению споров РФС, куда ранее обратился «Краснодар». Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года. (Сергей Егоров) Заявление "Краснодара" о расторжении контракта с Мамаевым рассмотрят до конца сентября

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