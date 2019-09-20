Футбол
Спорт-ЭкспрессСегодня Мамаев и «Краснодар» могут расторгнуть контракт
Вероятно, стороны предпочтут не доводить дело до рассмотрения в Палате по расторжению споров РФС, куда ранее обратился «Краснодар». Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года. (Сергей Егоров) Заявление "Краснодара" о расторжении контракта с Мамаевым рассмотрят до конца сентября
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Вероятно, стороны предпочтут не доводить дело до рассмотрения в Палате по расторжению споров РФС, куда ранее обратился «Краснодар». Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года.Спорт-Экспрессвчера в 19:08
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«СЭ»: Мамаев прилетел в Краснодар, чтобы обсудить расторжение контракта с «Краснодаром»
Sports.ruвчера в 21:29
СМИ: Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут договориться по условиям расторжения контракта
Sportbox.RUвчера в 19:35
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