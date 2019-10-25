Лига чемпионов

Pravda.RuPravda.RuСегодня Португалия может обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия и Португалия продолжают борьбу за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Эта позиция дает право делегировать в групповой этап Лиги чемпионов дополнительную команду. В этом сезоне от России в ЛЧ принимают участие "Зенит" и "Локомотив", а от Португалии - "Бенфика".
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