Лига чемпионов
Pravda.RuСегодня Португалия может обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия и Португалия продолжают борьбу за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Эта позиция дает право делегировать в групповой этап Лиги чемпионов дополнительную команду. В этом сезоне от России в ЛЧ принимают участие "Зенит" и "Локомотив", а от Португалии - "Бенфика".
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Пропустили Португалию вперед. «Зенит» проиграл на выезде «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
ТАСС Спортвчера в 18:05
Рейтинг УЕФА: Россия отдала шестое место Португалии. И отказалась от одного клуба в ЛЧ
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