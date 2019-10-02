Политика
ПроТуймазыСегодня Путин проведет совещание по модернизации здравоохранения
2 октября президент России Владимир Путин встретится с правительством для обсуждения проблем в первичном звене здравоохранения. В центре внимания будет вопрос заработной платы медработников.
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Путин анонсировал заседание Госсовета с главами регионов по теме здравоохранения
Life.ruвчера в 11:54
Путин в конце октября проведет заседание Госсовета по здравоохранению
Rambler News Serviceвчера в 12:04
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Шоу-бизнес
Родные Спартака Мишулина выиграли суд за его имущество
Дни24 вчера в 12:15
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Футбол
ЦСКА в Москве сыграет с «Эспаньолом» в матче футбольной Лиги Европы
Российский футбольный клуб ЦСКА в Москве проведет матч против испанского "Эспаньола" в рамках второго тура группового турнира Лиги Европы.
ТАСС вчера в 18:25
Спорт
Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:00
Экономика
Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
Общество
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM вчера в 20:10
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Единоборства
Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Известия вчера в 23:30
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика
Президент Узбекистана решил присоединиться к ЕАЭС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прорабатывает вопрос о присоединении страны к ЕАЭС.
Московский Комсомолец вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Откровенное интервью 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк даст на телевидении возможно ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru 01 октября в 16:38
Политика
Сенаторы США требуют ввести санкции за преследование оппозиции в РФ
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
CPV.ru вчера в 03:36
Политика
CNN: ФБР размещает в Facebook материалы для вербовки россиян
Федеральное бюро расследований (ФБР) размещает в социальной сети Facebook материалы для вербовки россиян, проживающих в районе Вашингтона, сообщила в среду телекомпания CNN.
ТАСС вчера в 18:46
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва вчера в 00:57
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс вчера в 10:30
Политика
США обложили пошлинами европейские товары
Основной целью новой тарифной политики США, как дали понять в Белом доме, являются самолеты Airbus, произведенные в ЕС, которые облагаются 10-процентным сбором.
Российская газета 00:24
Происшествия
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Экономика
ФАС предостерегла совладельца S7 Group от предложения «Аэрофлоту»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу и председателю совета директоров S7 Group Владиславу Филеву после его предложения разделить между его компанией и «Аэрофлотом» отдельные авианаправления и прекратить конкуренцию.
РБК вчера в 12:25
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru вчера в 11:02
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru 30 сентября в 11:40
Политика
В ДНР и ЛНР оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Дейнего отметил, что согласование «формулы Штайнмайера» является, скорее, символическим шагом, однако дает возможности готовить политическую основу для прекращения конфликта.
REGNUM вчера в 01:36
Культура
Умер чешский певец Карел Готт, любимый в СССР
LentaChel.ru вчера в 10:54
Наука
Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги
Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.
Ридус вчера в 19:29
Происшествия
«Жертвенное животное»: как убивали журналиста Джамаля Хашогги
Спецслужбы Турции установили в консульстве Саудовской Аравии прослушивающие устройства еще задолго до жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогги.
ТК Звезда вчера в 17:52
Здоровье
Саратовская область вошла в пятерку самых вымирающих регионов России
Если за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения в нашем регионе составляла 7 710 человек, то в этом уже 8 321.
Взгляд-инфо вчера в 01:11