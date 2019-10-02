Политика

ПроТуймазыПроТуймазыСегодня Путин проведет совещание по модернизации здравоохранения

2 октября президент России Владимир Путин встретится с правительством для обсуждения проблем в первичном звене здравоохранения. В центре внимания будет вопрос заработной платы медработников.
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Путин проведёт посвящённое здравоохранению заседание Госсовета в октябре

News.ruвчера в 15:14

Путин анонсировал заседание Госсовета по здравоохранению

Взгляд.рувчера в 12:12

Путин проведет совещание по вопросам зарплат врачей и модернизации медицины

ТАСС01 октября в 17:02

Путин проведет заседание Госсовета по вопросам здравоохранения

Lenta.ruвчера в 12:16

Путин проведет посвященное здравоохранению заседание Госсовета

РИА Новостивчера в 11:54

Путин анонсировал заседание Госсовета с главами регионов по теме здравоохранения

Life.ruвчера в 11:54

Путин в конце октября проведет заседание Госсовета по здравоохранению

Rambler News Serviceвчера в 12:04
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Шоу-бизнес

Родные Спартака Мишулина выиграли суд за его имущество

Дни24 вчера в 12:15
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Футбол

ЦСКА в Москве сыграет с «Эспаньолом» в матче футбольной Лиги Европы

Российский футбольный клуб ЦСКА в Москве проведет матч против испанского "Эспаньола" в рамках второго тура группового турнира Лиги Европы.
ТАСС вчера в 18:25
Спорт

Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:00
Экономика

Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook

Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
Общество

Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке

Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM вчера в 20:10
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Единоборства

Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Известия вчера в 23:30
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика

Президент Узбекистана решил присоединиться к ЕАЭС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прорабатывает вопрос о присоединении страны к ЕАЭС.
Московский Комсомолец вчера в 06:40
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Откровенное интервью 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк даст на телевидении возможно ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru 01 октября в 16:38
Политика

Сенаторы США требуют ввести санкции за преследование оппозиции в РФ

Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
CPV.ru вчера в 03:36
Политика

CNN: ФБР размещает в Facebook материалы для вербовки россиян

Федеральное бюро расследований (ФБР) размещает в социальной сети Facebook материалы для вербовки россиян, проживающих в районе Вашингтона, сообщила в среду телекомпания CNN.
ТАСС вчера в 18:46
Культура

Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

Говорит Москва вчера в 00:57
Происшествия

Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс вчера в 10:30
Политика

США обложили пошлинами европейские товары

Основной целью новой тарифной политики США, как дали понять в Белом доме, являются самолеты Airbus, произведенные в ЕС, которые облагаются 10-процентным сбором.
Российская газета 00:24
Происшествия

В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком

В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Шоу-бизнес

Сотрудница аптеки рассказала о возможной болезни Михаила Боярского

ФАН вчера в 20:12
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика

В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Экономика

ФАС предостерегла совладельца S7 Group от предложения «Аэрофлоту»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу и председателю совета директоров S7 Group Владиславу Филеву после его предложения разделить между его компанией и «Аэрофлотом» отдельные авианаправления и прекратить конкуренцию.
РБК вчера в 12:25
Происшествия

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны

В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru вчера в 11:02
Кино

Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме

Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru 30 сентября в 11:40
Политика

В ДНР и ЛНР оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Дейнего отметил, что согласование «формулы Штайнмайера» является, скорее, символическим шагом, однако дает возможности готовить политическую основу для прекращения конфликта.
REGNUM вчера в 01:36
Культура

Умер чешский певец Карел Готт, любимый в СССР

LentaChel.ru вчера в 10:54
Наука

Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги

Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.
Ридус вчера в 19:29
Происшествия

«Жертвенное животное»: как убивали журналиста Джамаля Хашогги

Спецслужбы Турции установили в консульстве Саудовской Аравии прослушивающие устройства еще задолго до жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогги.
ТК Звезда вчера в 17:52
Здоровье

Саратовская область вошла в пятерку самых вымирающих регионов России

Если за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения в нашем регионе составляла 7 710 человек, то в этом уже 8 321.
Взгляд-инфо вчера в 01:11
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