Общество
Первый ТульскийСегодня Тулу накроет магнитная буря
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Близится магнитная буря: эксперты рассказали, стоит ли бояться
Московский Комсомолец30 августа в 04:45
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 15:23, Вашингтон
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Жителей Молдовы ждет тяжелое начало сентября: Жару усугубит мощная магнитная буря
КП - Молдова30 августа в 18:00
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 15:23, Вашингтон
Политика
Премьер Украины назвал приоритетную задачу нового правительства
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что среди приоритетных задач правительства в ближайшие недели подготовка к визиту МВФ и переговорам по транзиту российского газа.
РИА Новости 05:35
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Финансы
Официальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:45
Армия и оружие
ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США
Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
РИА Новости 08:50
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс 14:31
Политика
Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии
RT на русском вчера в 20:58
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Политика
Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.
Известия 14:39
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод
Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.
Вокруг ТВ 01:42
Наука
Физики приблизились к созданию суперкомпьютера будущего
Сообщается, что опыт поможет создать защищенный от ошибок квантовый суперкомпьютер будущего.
NewInform 31 августа в 13:50
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Происшествия
Суд в Москве арестовал ещё одну фигурантку дела Абызова
RT на русском 13:18
Происшествия
В Иране казнили гомосексуалиста, похитившего двух подростков
31-летнего мужчину казнили в городе Казерун, его обвинили в связи с мужчинами, а также в похищении двух 15-летних подростков.
РЕН ТВ 14:59
Шоу-бизнес
Анна Седокова заявила, что в школе была уродом и изгоем
Анна Седокова заявила, что в школе была уродом и изгоем Ситуация осложнялась тем, что матерью будущей звезды была учительница, и одноклассники не хотели водиться с девочкой.
Вокруг ТВ 08:45
Наука
Сильная магнитная буря обрушилась на Землю
News.ru 06:51
Интернет
Facebook откажется от счетчика лайков
Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Югополис 12:14
Футбол
Черчесов верит в победу сборной России на чемпионате мира
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы национальной команды на победу в рамках чемпионата мира.
ProstoProSport 06:59
Происшествия
Испанцы нашли на яхте россиянина и 800 килограммов кокаина
Испанские силовики перехватили в Атлантическом океане яхту с почти 800 килограммами кокаина.
Lenta.ru 13:20
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Политика
Президент Молдавии Игорь Додон посетил с рабочим визитом Москву
Президент Молдавии Игорь Додон посетил с рабочим визитом Москву.
Независимая газета 11:34
Финансы
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
ТАСС вчера в 14:50
Хоккей
«Спартак» уступил в овертайме рижскому «Динамо» из-за ошибки Беспалова
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» проиграл рижскому «Динамо» в овертайме со счетом 1:2. Красно-белые проводили первую официальную встречу под руководством Олега Знарка.
Спорт-Экспресс 15:03
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52