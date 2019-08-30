Общество

Первый ТульскийСегодня Тулу накроет магнитная буря

Сегодня в Туле ожидается магнитная буря.
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В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
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"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
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Сильная магнитная буря обрушилась на Землю

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Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
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