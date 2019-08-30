Общество
Первый ТульскийСегодня Тулу накроет магнитная буря
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Близится магнитная буря: эксперты рассказали, стоит ли бояться
Московский Комсомолец30 августа в 04:45
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 13:20, Ашберн
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Жителей Молдовы ждет тяжелое начало сентября: Жару усугубит мощная магнитная буря
КП - Молдова30 августа в 18:00
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 13:20, Ашберн
Политика
Путин вновь прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Российская газета 04:26
Политика
Первый президент Крыма впал в кому после инсульта
Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Футбол
Карпин покачался на качелях вместе с дочкой (видео)
На своей страничке в Instagram 50-летний специалист опубликовал видео, на котором он качается на качелях вместе с дочкой Дашей.
Матч ТВ 10:25
Культура
Владимир Мединский вручил первокурсникам ГИТИСа студенческие билеты
Министр культуры Владимир Мединский 2 сентября вручил поступившим на первый курс Российского института театрального искусства студенческие билеты.
Вечерняя Москва 11:45
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Кино
ХХVIII фестиваль «Киношок» открылся в Анапе
Главный приз фестиваля – «Золотая Лоза» вручается продюсеру за лучший полнометражный фильм.
Кубанские новости вчера в 15:40
Общество
Во Флориде объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
Ранее из-за приближения урагана «Дориан» эвакуация была объявлена в штатах Южная Каролина и Джорджия.
РБК 01:50
Футбол
Бегович может перейти в «Карабах»
Ранее Бегович уже выступал за различные английские команды, в том числе «Челси», «Портсмут», «Стоук Сити».
Спорт-Экспресс 10:38
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru 01:38
Происшествия
Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков
Обвинение попросило Пресненский суд Москвы назначить наказание в виде шести лет лишения свободы блогеру Владиславу Синице по обвинению в призывах к совершению насилия в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии.
REGNUM 12:59
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Футбол
Коноплянка перешел из «Шальке» в «Шахтер»
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка перешел из немецкого "Шальке" в "Шахтер", сообщается на официальном сайте донецкого футбольного клуба.
РИА Новости 12:53
Экономика
Прочная защита: Фонду дольщиков дали стабильный прогноз
Рейтинговое агентство АКРА впервые присвоило Фонду защиты прав дольщиков кредитный рейтинг на уровне AA-(RU) со стабильным прогнозом.
Комсомольская правда 13:06
Политика
Президент ФРГ попросил прощения у Польши за преступления времен войны
Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его страна никогда не забудет о своей ответственности за преступления Второй мировой войны.
REGNUM вчера в 03:32
Политика
Фреска с изображением Захарченко появилась в одном из парков Турина
Фреска с изображением первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко появилась в парке уличного искусства в итальянском Турине.
Известия 12:11
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Футбол
«Зенит» объявил о покупке Караваева
Санкт-петербургский «Зенит» приобрёл защитника голландского «Витесса» и сборной России Вячеслава Караваева.
RT на русском 12:24
Общество
Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу
Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.
РИА Новости 04:31
Кино
Юрий Дудь выпустил фильм о трагедии в Беслане
В фильме Юрий Дудь рассказывает историю трагедии, описывая хронологию, а также общается с очевидцами, захваченными заложниками школы №1 и журналистами.
RuNews24.ru 04:50
Политика
В России изменились правила призыва на военную службу
В России начали действовать изменения, коснувшиеся правил призыва в армию. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Газета.Ru вчера в 02:27
Музыка
Концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова пройдёт в ММДМ в честь Дня города
Концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова пройдёт 7 сентября в Московском международном Доме музыки в честь Дня города, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
RT на русском 12:40
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском 10:53
Происшествия
Турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей 16-летней россиянки
RT на русском 12:08
Политика
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Происшествия
В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика
Тело девятилетнего мальчика, поиски которого велись в Калужской области, обнаружено в водохранилище города Кирова, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 12:47
Шоу-бизнес
Супруга Андрея Григорьева-Апполонова прокомментировала развод
Супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова подтвердила слухи о разводе.
ТК Звезда 12:30
Происшествия
В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека
Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС вчера в 14:28
Футбол
«Челси» продлил контракт с Бабой и отдал его в аренду «Мальорке»
Сразу после продления контракта «Челси» отдал игрока в аренду «Мальорке». Баба перешёл в «Челси» летом 2015 года из «Аугсбурга».
Чемпионат 11:00