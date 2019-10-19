РПЛ

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Урал» на выезде победил «Тамбов»

В матче 13 тура чемпионата России екатеринбургский "Урал" на выезде одержал волевую победу над "Тамбовом" со счётом 2:1. Благодаря этой победе подопечные Дмитрия Парфенова смогли подняться на шестую строчку в турнирной таблице.
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«Урал» в гостях одержал волевую победу над «Тамбовом»

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