Футбол
Вечерние ВедомостиСегодня «Урал» сыграет с «Тамбовом»
ФК «Урал» сегодня, в 16:00, встретится с «Тамбовом» в рамках 13 тура Российской Премьер-Лиги. Матч состоится на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, об этом сообщили в пресс-службе уральского клуба. Главным судьей на встрече будет Игорь Панин из Дмитрова.
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Квота российской женской команды на Кубке мира по биатлону в сезоне-2019/20 сократилась после решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации Маргариты Васильевой.