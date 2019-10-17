ФК «Урал» сегодня, в 16:00, встретится с «Тамбовом» в рамках 13 тура Российской Премьер-Лиги. Матч состоится на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, об этом сообщили в пресс-службе уральского клуба. Главным судьей на встрече будет Игорь Панин из Дмитрова.

Сегодня «Урал» сыграет с «Тамбовом»

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