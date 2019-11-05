Лига чемпионов

78.ru78.ruСегодня «Зенит» сразится с «Лейпцигом» в домашнем матче Лиги Чемпионов

Сегодня, 5 ноября, петербургский «Зенит» проведет домашний матч против немецкого «Лейпцига» в рамках четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встречу обслужит израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом. «Лейпциг» поддержат около 400 болельщиков.
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«Зенит» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 5 ноября 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:55
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Вместе с сестрой были задержаны ее муж и невестка. Аль-Багдади, как утверждают власти США, был ликвидирован в результате спецоперации.
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Известия вчера в 17:19
Армия и оружие

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 10:08
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Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Происшествия

В Саратовской области 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме

Российская газета 00:52
Политика

Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса».
Известия вчера в 20:10
Происшествия

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Газета.Ru 02 ноября в 12:09
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RT на русском 03 ноября в 13:05
Армия и оружие

Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»

Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:57
Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК 03 ноября в 13:07
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%

Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Экономика

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Политика

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Свободная Пресса вчера в 20:38
Авто

В ноябре скидки на свои автомобили объявил АвтоВАЗ

Отечественная компания «АвтоВАЗ» объявила скидки на автомобили LADA в ноябре 2019 года.
Автоновости дня вчера в 00:16
Общество

В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС

Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
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Шоу-бизнес

Ева Польна прокомментировала состояние дочери

Эвелин, дочь солистки «Гостей из будущего» Евы Польны и певца Дениса Клявера, попала в реанимацию в бессознательном состоянии.
Wday.ru 00:55
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru вчера в 13:44
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Энергетика

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Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
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Общество

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ТАСС вчера в 05:48
Общество

Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни

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Хоккей

Сборная России по хоккею победила на старте молодежной Суперсерии

РЕН ТВ вчера в 22:15
Общество

РБК узнал об утечке данных владельцев кредитных карт Альфа-банка

Договоры "Альфастрахования" были заключены 8 мая 2019 г. РБК проверил данные клиентов Альфа-банка пробной версии.
Ведомости 00:45
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