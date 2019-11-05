Сегодня, 5 ноября, петербургский «Зенит» проведет домашний матч против немецкого «Лейпцига» в рамках четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встречу обслужит израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом. «Лейпциг» поддержат около 400 болельщиков.

Сегодня «Зенит» сразится с «Лейпцигом» в домашнем матче Лиги Чемпионов

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