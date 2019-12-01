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Петербургский дневникПетербургский дневникСегодня «Зенит» сыграет со «Спартаком»

Зенит — Спартак
сегодня
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В воскресенье, 1 декабря, на петербургском стадионе состоится центральный матч 18-го тура Российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком». Спортсмены встретятся на «Газпром Арене» в рамках одного из главных дерби — «битвы двух столиц».
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