В воскресенье, 1 декабря, на петербургском стадионе состоится центральный матч 18-го тура Российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком». Спортсмены встретятся на «Газпром Арене» в рамках одного из главных дерби — «битвы двух столиц».

Сегодня «Зенит» сыграет со «Спартаком»

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