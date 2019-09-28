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Локомотив — Зенит
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
В субботу, 28 сентября, в Москве пройдет матч между петербургским футбольным клубом «Зенит» и столичным «Локомотивом». Игроки встретятся на стадионе «РЖД Арена», рассказали в пресс-службе сине-бело-голубых. Центральный матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги начнется в 19:00.
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