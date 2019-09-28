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Петербургский дневникСегодня «Зенит» сыграет в гостях с «Локомотивом»
В субботу, 28 сентября, в Москве пройдет матч между петербургским футбольным клубом «Зенит» и столичным «Локомотивом». Игроки встретятся на стадионе «РЖД Арена», рассказали в пресс-службе сине-бело-голубых. Центральный матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги начнется в 19:00.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
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В Башкирии школьники-живодеры убили зверски 10 щенят
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Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
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Зидан: «Поражение от „Атлетико“ со счётом 3:7 уже не имеет значения»
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Секретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке
Офис президента Украины сообщил, что Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.
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WP: доступ к расшифровке разговора Трампа и Лаврова ограничили
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