Сегодня, 10 ноября, петербургский футбольный «Зенит» проведет гостевой матч с «Арсеналом» в рамках шестнадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Матч начнется в 14:00 по московскому времени в Туле. Главным судьей матча станет Алексей Еськов.

Сегодня «Зенит» в гостях сразится с «Арсеналом» в 16 туре РПЛ

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