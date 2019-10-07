Политика
RuNews24.ruПутин отметит день рождения с родными на природе
По словам руководителя пресс-службы президента России, глава государства Владимир Путин отметит свой день рождения с родными и близкими на природе. Как известно, в этом году российскому лидеру исполняется 67 лет.
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Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге. Он наслаждался природой, осенней тайгой.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости вчера в 10:46
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Происшествия
В Самаре полиция проверит шумный заезд блогера на Gelandewagen
Российская газета 04:18
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом
Туристический автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс вчера в 03:15
Происшествия
Медведь загрыз женщину в Забайкалье
Медведь загрыз 50-летнюю женщину в лесу в Хилокском районе Забайкальского края, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
ТАСС вчера в 20:54
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Армия и оружие
США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии
Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.
РБК вчера в 23:46
Хоккей
«Каролина» обыграла «Тампу», Свечников набрал два очка
Матч ТВ вчера в 19:55
Экономика
Лишние электросети тянут средства
Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Как считают специалисты, стоимость полиса ОСАГО в 2020 году во многих небольших городах России с невысоким уровнем жизни может увеличиться на 80-100 процентов.
Живая Кубань 03:34
Происшествия
В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:48
Политика
В «Слуге народа» объяснили невозможность отказаться от «формулы Штайнмайера»
После подписания контактной группой «формулы Штайнмайера» Киев не сможет отказаться от документа без каких-либо последствий.
Известия 03:25
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru вчера в 19:58
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Авто
Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж
Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.
Новые автомобили 04 октября в 12:39
Происшествия
4 человека пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти
В результате аварии пострадали четыре человека, трое из них были доставлены в больницу.
РЕН ТВ 03:30
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Армия и оружие
Россия доставила новую партию стрелкового оружия в ЦАР
Новая партия российского вооружения была доставлена в Центральноафриканскую республику.
Народные новости вчера в 15:37
Происшествия
В Петербурге автомобиль врезался в остановку
Одна женщина погибла, другая пострадала при наезде на остановку общественного транспорта автомобиля Ford Mondeo на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:44
Шоу-бизнес
Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру
Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform 05 октября в 09:08
Футбол
Ибрагимович проиграл Веле гонку бомбардиров МЛС
Лучшим бомбардиром сезона стал форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, который забил 34 гола. Также на его счету 15 голевых передач.
Бомбардир.ру вчера в 23:23
Футбол
Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в московский «Спартак».
RT на русском вчера в 17:41
Общество
Ученые назвали два продукта, защищающие от рака молочной железы
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Володин назвал циничной провокацией допрос российского депутата в США
RT на русском вчера в 02:27