РПЛ

Эхо МосквыЭхо МосквыСегодня двумя матчами заканчивается 9 тур чемпионата России по футболу

Ростов — Ахмат
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
19′
Одисе Роши
Хорен Байрамян
54′
62′
Антон Швец
Антонсен Норманн
64′
64′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
Эльдор Шомуродов
Александр Саплинов
77′
79′
Денис Глушаков
Андрес Понсе
Хорен Байрамян
Данил Глебов
82′
Александр Саплинов
85′
Алексей Ионов
Александр Долгов
90′
"Ростов" сегодня может вернуться в лидирующую группу. У команды Валерия Карпина в последних четырех матчах три победы, в том числе над "Локомотивом" и прекрасная пресса, как и год назад. Вот только удержать позиции "Ростову" тогда не удалось, хотя было даже лидерство.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

«Продолжаем рвать». «Ростов» — о победе над «Ахматом»

Спорт-Экспрессвчера в 16:31

Букмекеры уверены, что ФК «Ростов» возьмёт три очка в матче с «Ахматом»

Donnews.ruвчера в 00:16

Карпин о 20 очках и месте в ЛЧ: «Это вообще ни о чем не говорит»

Sports.ruвчера в 17:08

Карпин: «У „Ростова“ ещё нету менталитета большой команды»

Sport.ruвчера в 17:29

«Ростов» — «Ахмат»: продолжат ли ростовчане побеждать?

Все про Спорт ру15 сентября в 06:31

«Ростов» - «Ахмат» 16 сентября 2019. История личных встреч, прогнозы, судейство матча 9-го тура РПЛ

Чемпионат-Ростоввчера в 08:41

Сегодня двумя матчами заканчивается 9 тур чемпионата России по футболу

Эхо Москвывчера в 00:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 06:38, Вашингтон
Баскетбол

Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх»

Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».
iReactor вчера в 11:37
Общество

Пассажирам Utair начнут раздавать табачные изделия в самолетах

Во вторник РБК сообщил, что с 15 сентября более чем на 10 рейсах авиакомпании Utair пассажиры смогут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит BAT.
ТАСС 06:25
Шоу-бизнес

Заворотнюк перенесла серьезную операцию

Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Политика

Крымский парламент отказался переименовать полуостров

Инициатива по приданию Крыму второго названия Таврида рассматриваться не будет, заявил кандидат на пост спикера крымского парламента второго созыва Владимир Константинов.
Lenta.ru 04:16
Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни

36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета 03:38
Футбол

Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ 04:11
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Происшествия

При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека

Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Технологии

Продающих товары через интернет россиян атаковал опасный троян

Мошенники атаковали пользователей интернет-сервиса Avito с помощью вируса для Android.
Lenta.ru 05:00
Здоровье

Врачи назвали игнорируемые больными признаки рака

Основной сложностью диагностики рака крови являются неясные симптомы, которые больные часто принимают за обычную простуду.
UfacityNews.ru 03:42
Футбол

«Зенит» выступил с заявлением по контракту с Кокориным

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» выступил с официальным заявлением относительно подписания контракта с вышедшим на свободу нападающим Александром Кокориным.
RT на русском 05:57
Политика

В ООН сообщили о сокращении числа гражданских жертв в Донбассе

РБК 06:24
Происшествия

В СК проводится служебная проверка в связи с делом Голунова

В Следственном комитете ведется служебная проверка в связи с делом журналиста Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:21
Армия и оружие

Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий»

Уникальные черты нового российского корвета «Меркурий» отметил заместитель главного конструктора кораблей проекта 20 386 Александр Дадыкин 15 сентября в эфире телеканала «Звезда».
Красная весна вчера в 03:36
Общество

Несколько десятков юристов-государствоведов обратились к председателю КС Зорькину из-за приговора активисту Котову

Известные юристы обратились к председателю Конституционного суда Валерию Зорькину из-за приговора программисту Констатину Котову, которого суд признал виновным в неоднократном нарушении порядка проведения митингов и приговорил к 4 годам колонии.
Эхо Москвы 06:15
Происшествия

На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев

Вести.Ru 04:22
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Происшествия

Женщина сбросила детей с моста в Москве

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей в отношении сбросившей их с моста женщины.
Lenta.ru 04:02
Политика

В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.
РИА Новости 05:52
Авто

Toyota обновила старую модель Land Cruiser

Toyota Land Cruiser 70 Namib получил сетчатую решётку радиатора, стальные бамперы, кенгурятник, шноркель, дополнительную светотехнику, усиленную подвеску, 16-дюймовые колёса с шинами Cooper Discoverer S/T Maxx размерностью 265/75, защитные чехлы на сиденья, потолочную консоль с подсветкой и перчаточный ящик с дополнительным охлаждающим каналом, работающим от системы кондиционирования.
Российская газета 01:26
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Политика

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.
ТАСС вчера в 14:02
Авто

АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada

Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 05:33
Происшествия

В Петербурге студент напал с ножом на сокурсника

Студент судостроительного колледжа задержан после нападения с ножом на 16-летнего сокурсника в Петербурге, пострадавший молодой человек госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк

В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Политика

Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко

Lenta.ru 00:36
Здоровье

Врачи дефицитных специальностей получат по миллиону рублей

Доктор, получивший выплату, обязан отработать на своей должности 5 лет.
Добринские вести 06:33
Политика

Кальюлайд хочет, чтобы к мнению Эстонии о России прислушивались в мире

REGNUM 05:48
Политика

Власти Чехии обсудят отмену признания Косово

Вопрос об отзыве Прагой признания независимости Косово обсудит премьер Чехии Андрей Бабиш на совещании с министрами иностранных и внутренних дел страны.
ТК Звезда вчера в 20:14
Общество

Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru вчера в 10:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное