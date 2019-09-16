РПЛ
Эхо МосквыСегодня двумя матчами заканчивается 9 тур чемпионата России по футболу
|19′
Одисе Роши
Хорен Байрамян
|54′
|62′
Антон Швец
Антонсен Норманн
|64′
|64′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
Эльдор Шомуродов
Александр Саплинов
|77′
|79′
Денис Глушаков
Андрес Понсе
Хорен Байрамян
Данил Глебов
|82′
Александр Саплинов
|85′
Алексей Ионов
Александр Долгов
|90′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
7
Еременко
17
Норманн
8
Попов
15
Глебов
47
Долгов
26
Саплинов
33
Гудиев
40
Уциев
15
Семенов
4
Анхель
5
Мусалов
21
Роши
18
Понсе
23
Швец
11
Силва
77
Бериша
19
Иванов
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
"Ростов" сегодня может вернуться в лидирующую группу. У команды Валерия Карпина в последних четырех матчах три победы, в том числе над "Локомотивом" и прекрасная пресса, как и год назад. Вот только удержать позиции "Ростову" тогда не удалось, хотя было даже лидерство.
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«Ростов» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата России по футболу 16 сентября 2019 года
LiveSport.ru15 сентября в 01:30
«Ростов» - «Ахмат» 16 сентября 2019. История личных встреч, прогнозы, судейство матча 9-го тура РПЛ
Чемпионат-Ростоввчера в 08:41
Ростов - Ахмат 16 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Комсомольская правда15 сентября в 17:00
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:13, Вашингтон
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