Очевидно, что напряженность в отношениях между США и Ираном наряду с целым рядом других вопросов может стать темой переговоров между канцлером и президентом Путиным в Москве.

«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии. Как сообщало ИА REGNUM, в Россию Ангела Меркель приедет по приглашению президента РФ Владимира Путина. Лидеры двух стран обсудят актуальные темы международной повестки дня.

Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву

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