Политика
REGNUMМеркель прибудет с однодневным визитом в Москву
«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии. Как сообщало ИА REGNUM, в Россию Ангела Меркель приедет по приглашению президента РФ Владимира Путина. Лидеры двух стран обсудят актуальные темы международной повестки дня.
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Очевидно, что напряженность в отношениях между США и Ираном наряду с целым рядом других вопросов может стать темой переговоров между канцлером и президентом Путиным в Москве.
— Штеффен Зайберт, немецкий журналистТАСС вчера в 16:02
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Политика
Роухани пообещал наказать виновных в катастрофе украинского Boeing
Иран продолжит расследование катастрофы Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» и привлечет к ответственности виновных, заявил президент страны Хасан Роухани.
Общество
Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»
Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
Общество
Умер султан Омана, правивший полвека
Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей.
Общество
СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года жительница Перу Джулия Кастро, подарила Владимиру Путину свитер ручной работы, сделанный из шерсти альпаки.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Армия и оружие
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
Биатлон
Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Армия и оружие
Опубликовано видео «слоновьей прогулки» 52 истребителей F-35A
52 боевые машины пятого поколения 388-го и 419-го авиаполков американских Военно-воздушных сил последовательно поднялись в небо с авиабазы Хилл, расположенной в штате Юта.
Политика
Экс-депутат Рады осудил продажу «людоедских» консервов
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко высказался о продаже на территории страны консервов с провокационными "людоедскими" названиями.
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«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Панарин набрал 3 очка
Гаджеты
Представлен круглый смартфон, на разработку которого ушло 5 лет
Автоспорт
Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции
Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
Армия и оружие
На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным
Председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк назвал состояние Черноморского флота ВМФ России плачевным, его слова приводит издание «Обозреватель».
Экономика
Правительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа
О победе в Басманном суде Москвы изданию teleprogramma.pro рассказал адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин.
Кино
Новый рекорд: фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Авто
Дебютировал полноприводный хот-хэтч Toyota GR Yaris
Выпускать GR-версии будут отдельно от гражданских хэтчбеков — на заводе Motomachi, где делают седаны Toyota Crown и спорткары Lexus LC.
Наука
Активность мозга родителей и младенца синхронизируется во время игры
Американские ученые выяснили, что во время игры активность мозга родителей и младенца синхронизируется.
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Политика
WSJ: США и Иран ведут тайные переговоры через швейцарское посольство
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Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ
Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
Политика
США ужесточили санкции против Ирана
Появилось видео атаки на военную базу США в Ираке Напомним, Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана в минувшую среду, 8 января.
Кино
Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался снимать продолжение
Общество
В Канаде уточнили число погибших сограждан в авиакатастрофе в Иране
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Происшествия
Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков
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