Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом одобрил его выдвижение на новый срок.
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Оборот розничной торговли в России в апреле рухнул на 23,4%

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В Москве за последние сутки скончались еще 73 пациента с ранее диагностированной пневмонией и положительным результатом тестирования на коронавирус, сообщил оперштаб.
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Неизвестные атаковали колонну военных США в Сирии

На колонну американских военных и курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС) совершено нападение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает 26 мая агентство САНА.
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К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей

Евгений Тишковец отметил, что до конца недели в общей сложности ожидается столько осадков, сколько выпало за все дни с начала месяца.
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Политика

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Беременная москвичка Елена получила восемь штрафов за нарушение режима самоизоляции в столице, пока лежала в больнице на сохранении.
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ЕСПЧ присудил €45 тыс. вдове застреленного полицейским жителя Казани

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил € 45 тыс. вдове Радика Рамазанова, погибшего от выстрела сотрудника МВД Татарстана.
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При каком тренере Роналду забил больше всего голов

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Российский государственный деятель, политик. Губернатор Брянской области с 28 сентября 2015.
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