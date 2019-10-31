Столичное Торпедо сегодня сыграет с Балтикой, а Оренбург с Химками. Телеканал Матч ТВ покажет в прямом эфире матч Спартак – Ростов.

Политика Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

Происшествия В НАО проверят детсады после инцидента в Нарьян-Маре Напомним, сегодня днем в детском саду в Нарьян-Маре мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему ребенку во время "тихого часа".

Шоу-бизнес Косметолог раскрыл секрет молодости Пугачевой Певица избавилась от лишней кожи Под свежими фотографиями Аллы Пугачевой все чаще можно встретить комментарии относительно перемен в ее внешности.

Политика Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон» Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Армия и оружие В Киеве назвали самый простой способ «удушить» Украину Если Киев потеряет контроль над Азовским и Черным морями, то страну ждет экономическая катастрофа.

Политика В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.

Футбол Пике назвал игроков «Реала», с которыми поддерживает хорошие отношения Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике сказал, что с уважением относится к футболистам мадридского «Реала», несмотря на соперничество двух клубов.

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".

Общество На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей.

Политика Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Происшествия Первый вернувшийся в Россию беглый олигарх получил срок Предприниматель из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова Андрей Каковкин, первый вернувшийся в феврале 2018 года в Россию, был приговорен к трем годам колонии общего режима.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг договоры со всеми артистами лейбла Malfa Продюсер Максим Фадеев расторг договор о сотрудничестве со всеми артистами своего лейбла Malfa, передав им права на репертуар.

Авто Кабриолет Aurus допустили на дороги общего пользования Интересно, что свидетельство о безопасности транспортного средства парадному кабриолету под заводским индексом ЕМП-412314 выдал сам разработчик и производитель автомобилей Aurus – ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ).

Автоспорт «Формула-1» представила концепт болида на 2021 год "Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.

Авто Опубликовали первые фото новой Kia Optima В интернете появились первые снимки новой версии Kia Optima, который продаётся на некоторых рынках с именем K5.

Происшествия Директора Физического института РАН задержали в Москве В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.

Армия и оружие ИГ подтвердило гибель аль-Багдади Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.

Политика Путин ответил на вопрос об ужесточении наказания за врачебные ошибки Президент России Владимир Путин не исключил ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности.

Политика Палата представителей конгресса одобрила процедуру импичмента Трампу По версии американской администрации, резолюция как раз доказывает незаконность начала процедуры импичмента в отношении Трампа.

Общество Больше половины бюджетных мест в российских вузах заняли отличники Прием - 2019 показал: впервые в истории отечественного высшего образования на больше половины бюджетных мест заняли отличники - выпускники школ, сдавшие ЕГЭ на 70 баллов и выше.

Шоу-бизнес Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.

Футбол Госкорпорации тратят на поддержку футбольных клубов 7 млрд рублей ежегодно Каждый год государственные корпорации тратят на поддержку профессиональных футбольных клубов примерно 7 млрд рублей.