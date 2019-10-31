Футбол
Эхо МосквыСегодня пройдут матчи 1⁄8 финала Кубка России
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
Столичное Торпедо сегодня сыграет с Балтикой, а Оренбург с Химками. Телеканал Матч ТВ покажет в прямом эфире матч Спартак – Ростов.
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«Спартак» — «Ростов». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка России 31 октября 2019 года
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