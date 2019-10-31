Еще при Кононове Спартак и Ростов сыграли вничью 2-2, причем Южане спасли игру на последних минутах. Сейчас со Спартаком работает Доменико Тедеско и он получил отменную прессу разгромив в воскресенье Локомотив, тем не менее для столичной команды – Карпин легенда клуба, а Тедеско - нет.

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Барановская считает Аршавина душевнобольным Напоминаем, что Аршавин и Барановская состояли в отношения с 2003 по 2013 годы.

Политика Венгрия применила вето против декларации НАТО по Украине Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его коллеги наложили вето на совместную декларацию послов стран НАТО по Украине, пишет Hungary Today.

Происшествия Высокопоставленного сотрудника ГИБДД Петербурга обвинили во взятках Следователи подтвердили задержание замначальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова.

Политика В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.

Политика В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.

Общество Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".

Шоу-бизнес Вележева признала вину после скандала в самолете Заслуженная артистка России Лидия Вележева созналась в том, что вела себя некорректно на борту рейса Москва – Тель-Авив, откуда ее накануне сняли из-за дебоша.

Армия и оружие Замсекретаря СНБО Украины рассказал о производстве оружия в стране Украина самостоятельно производит системы залпового огня, а также противотанковые комплексы, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос, сообщило 31 октября издание «Апостроф».

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Происшествия Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.

Политика Лавров прокомментировал разведение сил в Донбассе Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о надежде российской стороны на обеспечение украинским лидером Владимиром Зеленским выполнения приказов по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе, несмотря на заявления национальных батальонов.