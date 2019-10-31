Футбол
Эхо МосквыСегодня пройдут матчи 1⁄8 финала Кубка России
Еще при Кононове Спартак и Ростов сыграли вничью 2-2, причем Южане спасли игру на последних минутах. Сейчас со Спартаком работает Доменико Тедеско и он получил отменную прессу разгромив в воскресенье Локомотив, тем не менее для столичной команды – Карпин легенда клуба, а Тедеско - нет.
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«Спартак» намерен биться за Кубок России. Но есть и серьезные конкуренты
Спорт день за днем29 октября в 04:54
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.
Шоу-бизнес
Барановская считает Аршавина душевнобольным
Напоминаем, что Аршавин и Барановская состояли в отношения с 2003 по 2013 годы.
Политика
Венгрия применила вето против декларации НАТО по Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его коллеги наложили вето на совместную декларацию послов стран НАТО по Украине, пишет Hungary Today.
Общество
В Одессе демонтируют барельеф маршалу Жукову
Политика
Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Высокопоставленного сотрудника ГИБДД Петербурга обвинили во взятках
Следователи подтвердили задержание замначальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова.
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Заслуженная артистка России Лидия Вележева созналась в том, что вела себя некорректно на борту рейса Москва – Тель-Авив, откуда ее накануне сняли из-за дебоша.
Футбол
Гатти: Чтобы стать лучшим, Месси нужно перейти в «Реал»
Криштиану перешел в лучший клуб мира. Месси играет дома, на поле, где все создано для его комфорта.
Происшествия
При прорыве теплотрассы в Петербурге пострадал пожилой человек
Из-за прорыва трубы на улице Олеко Дундича в петербургском районе Купчино дороги на юге города заволокло туманом.
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами
Политика
Зеленский попросил НАТО усилить ВМС Украины в черноморском регионе
Зеленский отметил, что Украина заинтересована усилить взаимодействие для возобновления стабильности и безопасности в черноморском регионе.
Армия и оружие
Замсекретаря СНБО Украины рассказал о производстве оружия в стране
Украина самостоятельно производит системы залпового огня, а также противотанковые комплексы, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос, сообщило 31 октября издание «Апостроф».
Политика
Мэр Краснотурьинска попал в федеральный скандал из-за Шипулина
Мэр Краснотурьинска Александр Устинов стал героем громкого федерального скандала.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Политика
Лавров прокомментировал разведение сил в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о надежде российской стороны на обеспечение украинским лидером Владимиром Зеленским выполнения приказов по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе, несмотря на заявления национальных батальонов.
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем
Панихиду по погибшим в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году отслужили в четверг утром в Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Здоровье
Диетологи рассказали о пользе тыквы для здоровья 80% россиян
Политика
В Чили отменили саммит АТЭС из-за протестов в стране
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре.
Экономика
Стоимость вторичного жилья в Челнах поднялась на 6,8% за пять лет
На втором месте Сочи, где цены выросли на 46,2%, до 122,3 тыс. рублей. Третье место у Севастополя – рост составил 32,8%.
Футбол
Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины
В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
Политика
Депутат Верховной Рады может потерять пост из-за сексуального скандала
Накануне украинские журналисты сфотографировали во время заседания парламента телефон Богдана Яременко.
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