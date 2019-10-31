Столичное Торпедо сегодня сыграет с Балтикой, а Оренбург с Химками. Телеканал Матч ТВ покажет в прямом эфире матч Спартак – Ростов.

Спорт день за днем

Религия Церковь Польши отказалась признать автокефалию ПЦУ на Украине В решении собора архиепископов ПАПЦ говорится: "Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии церкви в Украине, которая будет опираться на догматически-канонические нормы всей Церкви, а не на группу раскольников".

Экономика Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.

Общество Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.

Политика Трамп оценил принятие резолюции о начале процедуры импичмента Президент США Дональд Трамп оценил решение Палаты представителей Конгресса о принятии резолюции об официальном начале процедуры импичмента.

Политика В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете» 1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».

Здоровье Онкологи из «Блохинки» передают свой опыт сахалинским коллегам Постоянно проходит обмен опытом с коллегами из других регионов и стран.

Экономика Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Фигурное катание Фигурист Козловский объяснил, зачем вырвал букет из рук партнерши Российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой одержал победу на этапе Гран-при Skate Canada, а после на церемонии награждения вырвал из рук партнерши букет цветов, объяснил свой поступок.

Здоровье Ученые вычислили самый опасный возраст для мужчин и женщин Оказалось, что самым опасным возрастом у мужчин является период жизни после 40-летнего рубежа.

Шоу-бизнес Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка Джиган и Оксана Самойлова снова готовятся стать родителями, и будущий ребенок будет уже четвертым.

Общество Россиян уведомят о попытках незаконного присвоения их недвижимости Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.

Спорт Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут быть легионерами Ранее легионерами уже перестали считаться спортсмены из Беларуси — в ноябре 2018 года такое решение было принято в хоккее.

Футбол Джикия назвал закономерной победу над «Ростовом» в Кубке России "Спартак" в матче 1/8 финала Кубка России против "Ростова" показал свой футбол и заслуженно победил, считает капитан московского клуба Георгий Джикия.

Здоровье Средний возраст диагностирования рака в России составляет 64,5 года В России рак молочной железы врачи диагностируют в 60-74 года, рак легких – в 65 лет, опухоль прямой кишки – в 66,6 года.

Наука Бактерии «взломали» систему безопасности своих соседей по микробиому Чтобы «давить» соседей, бактерии используют системы токсинов. Система секреции шестого типа (T6SS) — одна из таких.

Футбол Джака обратился к болельщикам «Арсенала» Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака, повздоривший с фанатами «канониров», обратился к ним с открытым письмом, размещенном на клубном сайте.

Кино Авторы «Игры престолов» отказались снимать «Звездные войны» Шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс не будут снимать новые "Звездные войны" компании Disney, передает Deadline.